إرتفاع نسبة الإصابة بالأرق وسط الموظفيين الكوريين

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أظهرت إحصائيات أن معظم الموظفين الكوريين لا يأخذون قسطا كافيا من النوم ويعاني غالبيتهم من أعراض متنوعة من الأرق بسبب الضغوط النفسية التي تترتب على أعمالهم وأشغالهم الكثيرة. حيث يشهد المجتمع الكوري زيادة في عدد الإصابات بالأرق خلال السنوات الماضية وارتفع عدد المصابين بأعراض هذا المرض من 400 ألف في عام 2012 إلى 540 ألف في عام 2015 وسط تزايد نسبة النساء المريضات مقارنة مع عدد الرجال. وحلت فئة الخمسينات العمرية في المركز الأول ضمن شريحة المصابين تلتها فئة الستينيات في المركز الثاني لتأتي بعد ذلك فئات السبعينيات والأربعينيات والثلاثينيات.





وفي ظل زيادة عدد مرضى الأرق تشهد سوق الأجهزة الإلكترونية الكورية تدفقاً كبيراً في المنتجات المتقدمة التي تساعد على الخلود إلى الفراش. فقد بدأت الشركات الكورية للمفروشات والأجهزة الإلكترونية تركز منذ سنوات جهودها لتطوير المنتجات المتعلقة بـ"السبات" االعميق. وخاضت هذه الشركات في ما بينها سباقا من أجل تطوير المنتجات التي تم تشغيلها اعتمادا على تقنية إنترنت الأشياء وفي مقدمتها "سمارت بيد" أي "السرير الذكي". وكمثال على ذلك يعمل هذا السرير الذكي على مساعدة الشخص على تحسين نوعية نومه أثناء الاستلقاء على الفراش. حيث يحلل بيانات أنماط النوم ويقيّم مراحل النوم ونوعيته ومن ثم يوصي بالساعات المثالية للخلود إلى الفراش.

ويعمل هذا السرير كذلك على تعميق النوم بتحريك السرير بهزة ناعمة من خلال احتساب معدل نبضات القلب وبيانات المستخدم الخاصة لضبط جميع ظروف النوم بما فيها ارتفاع السرير وتوقيت الإضاءة وارتفاع الرأس عند الشخير لمنع مشاكل التنفس وغيرها. وقد اكتسبت هذه الصناعة على وجه الخصوص قوة انتشار في كثير من الأسواق المتخصصة في هذا المجال بما فيها الخدمات المختلفة ذات العلاقة بإدارة الصحة والرعاية الصحية والفحوصات الشاملة وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التقنية الذكية يمكنها المساعدة على النوم، كما يمكن من خلالها بناء منصة لتنويع سوق صناعة النوم مما يتيح إمكانية تعميم هذه التقنية الحديثة على كل المفروشات ذات العلاقة بالنوم . ويذكر أن العديد من الناس بدأ يتزايد اهتمامهم بجودة النوم بهدف معالجة مشكلة الإرهاق التي يعاني منها الكثيرون أثناء الليل. وسيكون من الممتع والمثير أن نشهد خلال المستقبل القريب جدا وليس البعيد ظهور أنواع كثيرة من تلك المفروشات المجهزة بتقنية إنترنت الأشياء.