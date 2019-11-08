كوريا تشهد تعيين أول امرأة في صفوف القوات العسكرية الكورية

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مع تنامي دور المرأة في مختلف مجالات العمل داخل المجتمع الكوري، تم تعيين امرأة في الجيش الكوري برتبة لواء بمنحها نجمتين لأول مرة في التاريخ في صفوف القوات العسكرية الكورية. فقد أعلنت الحكومة الكورية يوم الجمعة الماضي تعيينها العميدة "كانغ سون يونغ"(강선영) البالغة 55 عاماً من العمر برتبة "لواء" لتضطلع بمهام قائد غرفة قيادة عمليات الطيران. وقد تختلف أسماء رتب القوات المسلحة من دولة لأخرى، ولكن رتبتها تتقارب مع رتبة "لواء " بعد أن تم وضع نجمتين على كتفها.





كما أعلنت وزارة الدفاع تعيين العقيدة "كيم جو هي"(김주희) برتبة "عميد" حيث أصبحت أول جنرال في وكالة الاستخبارات العسكرية. وأخيراً تم تعيين العقيدة "جيونغ اوي سوك"(정의숙) برتبة "عميد" أيضاً في هيئة التمريض العسكري حسبما أعلنته وزارة الدفاع. وبذلك تم تعيين ثلاث جنرالات للمرة الأولى في تاريخ القوات العسكرية في الجيش الكوري. ويدل ذلك بقوة على أن المجتمع الكوري بدأ يتحول من مجتمع أبوي مهيمن إلى مجتمع يحترم مبدأ المساواة بين الجنسين بشكل كامل. على أمل أن يكون لهذا الخبر كبير الأثر الإيجابي على كل مجالات المجتمع الكوري.