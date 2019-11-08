سيول تستضيف الدورة ال16 لمنتدى التعاون بين كوريا والشرق الأوسط





تعقد غدا الدورة ال16 لمنتدى التعاون بين كوريا والشرق الأوسط في فندق لوتيه بسيول وذلك تحت شعار: "اكتشاف آفاق جديدة للتعاون بين كوريا والشرق الأوسط". حيث يُعقد هذا المنتدى سنويا في كوريا أو بمنطقة الشرق الأوسط بالتناوب منذ عام 2003، وذلك لتعزيز التفاهم المتبادل، وتعميق التعاون الحقيقي، وبناء شبكة بشرية بين كوريا والشرق الأوسط. وتجدر الإشارة إلى أن منتدى هذا العام سيكون بمثابة ساحة لمناقشة السبل الرامية إلى تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين الطرفين.





والجدير بالذكر أن المنتدى الذي يحضره سنويا أكثر من 200 من المسؤولين الحاليين والأكاديميين والإعلاميين والخبراء ذوي الصلة من كوريا والشرق الأوسط، كان ولا يزال فرصة ثمينة لاستكشاف التنمية الموجهة نحو المستقبل والمجالات المتاحة للشراكة بين كوريا والشرق الأوسط. لكن يعتقد من ناحية أخرى، أنه لا يزال هناك المزيد من العمل يجب فعله لتحسين فاعلية المنتدى حتى يصبح قناة واضحة لتعزيز التواصل بين كوريا والشرق الأوسط. وفي هذا السياق، تنوي وزارة الخارجية الكورية توسيع نطاق مشاركة الجمهور في منتدى التعاون بين كوريا والشرق الأوسط السادس عشر، المقرر عقده في سيول هذا العام، لسماع مختلف الآراء حول كيفية تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين.

وفي إطار نفس الجهود، ستعقد على هامش هذه الدورة ثلاث جلسات تحمل عناوين "طرق تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة" و"إعادة صياغة التعاون الاقتصادي بين كوريا والشرق الأوسط في عصر ما بعد النفط"، و"الدبلوماسية العامة بناء الروابط بين الشعوب"

ومن المنتظر أن تُناقش الجلسة الثالثة موضوعات اجتماعية وثقافية، ومنها التبادل الثقافي بين كوريا والشرق الأوسط، و K-Pop في الشرق الأوسط، وثقافة الشرق الأوسط وغذائها في كوريا. وهي جميعها موضوعات ذات أهمية قصوى. نأمل أن يكون المنتدى فرصة سانحة لتطوير العلاقات وتعزيز التعاون والتواصل بين كوريا ومنطقة الشرق الأوسط بشكل مكثف.