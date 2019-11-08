توافد أعدد كبيرة من السياح لزيارة شارع دونغ داي مون للأدوات المكتبية وسط سيول

ⓒ Getty Images Bank

أظهرت بيانات حول الأمكنة الأنسب للزيارة على الأقل لمرة واحدة للعائلات الأجنبية التي ترغب في صنع ذكريات جميلة لها في كوريا، أن المناطق التي تقع في وسط العاصمة سيول تتمتع بجاذبية هي الأكبر، ومن ضمنها مستودعات يتم فيها إخفاء الكنوز في حي "تشانغ شين"(창신동) في منطقة "جونغ رو" وسط سيول وهو موقع يحتشد بالأشخاص الذين يبحثون جاهدين كل يوم عن الكنوز منذ أكثر من 40 عامًا. وهو شارع "دونغ داي مون للأدوات المكتبية واللُعب". وفي هذا السياق توجد العديد من القصص عن أشخاص جاؤوا سعيا للعثور على الكنز مع عائلتهم، على غرار الأجداد الذين يرغبون في تقديم هدايا لأحفادهم، وكذلك الأسر الأجنبية التي ترغب في صنع ذكريات جميلة في كوريا، والأمهات اللاتي يرغبن في شراء لوازم مدرسية رائعة لأطفالهن.

وخلال تجوالهم في المستودع، يبحث الجميع عن الكنز المنشود. والكنز هو عبارة عن أدوات مدرسية ذات ألوان متعددة ورائعة بالإضافة إلى اللعب الجميلة المختلفة. ويحتوي هذا الشارع الرائع على العديد من المحلات التي تبيع كل أنواع الأدوات المدرسية واللعب بأسعار معقولة. كما يوجد بالمنطقة أيضا ساحة "بلازا دونغ داي مون للتصميم" التي تعد المعلم السياحي الأهم في البلدة، وهو من تصميم المهندسة البريطانية – العراقية الشهيرة Zaha Hadid.

ولكن هناك كنز حقيقي مخفي في هذا الشارع إنها "العاطفية". بمعنى آخر، عند زيارة ذلك الموقع، يمكن للبالغين أن يلمسوا مشاعر الود والحب المنبعثة من كل ركن من ذلك المكان، فيما يشعر الأطفال بالدهشة والتعجب. أما بالنسبة للزوار الأجانب فتتملكهم مشاعر استثنائية من روعة هذا الموقع. وهو في الحقيقة مكان مثالي للعودة إلى براءة الطفولة، حيث يمكن لجميع الزوار سواء كانوا كبارا أوصغارا التمتع بابتسامة طفولية خالصة وصادقة تبعثها تلك الأدوات المدرسية أوالمكتبية وتلك اللعب البديعة في نفوس كل الحضور.





ومن الملاحظ أيضا بشكل خاص هو العدد الكبير للسياح الوافدين على المكان خاصة من الصين واليابان والشرق الأوسط بالإضافة إلى الزوار من الأسر والعائلات القادمة من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا. ويقال أيضا إن هذا المكان يحظى بشعبية كبيرة وتم ترشيحه ضمن أهم المواقع التي ينصح بزيارتها حيث يمكن تقديمة على أنه "المكان الأجدر بالزيارة عند السفر إلى كوريا" وذلك وفق ما تم نشره وتناقله على مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الإجتماعي وما تم تبادله بين الأصدقاء على الإنترنت SNS في العديد من البلدان، بما في ذلك الصين، وتايوان، واليابان وغيرها. ويعتقد أن السبب وراء الشعبية الواسعة لهذا الموقع، يعود إلى التقدم الكبير الذي أحرزته صناعة منتجات اللعب الكورية في العالم. ففي الواقع، أصبحت شخصيات الرسوم المتحركة الكورية مثل ""Robocar Poli ، و" Hello Carbot"، و" Pororo" تحظى بشهرة عالمية وأصبح الأجانب الذين باتوا يمتلكون دراية واسعة بمختلف اللعب الكورية لا يترددون في شراء المنتجات الكورية.