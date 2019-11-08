الكونغرس الأمريكي يشرع في سن قانون لإنقاذ الكوريين المحرومين من الجنسية

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شرع الكنغرس الأمريكي في سن قانون لإنقاذ حوالي 20 ألف كوري مقيم هناك من بين المحرومين من الجنسية، بعد أن وقع تبنيهم من قبل أسر أمريكية.

ويعود السبب في هذه المسألة إلى إهمال أولياء الأمور الذين تبنوهم، وكذلك للثغرة التي تحتويها النظم القانونية ذات الصلة في الولايات المتحدة. وفي كثير من الأحيان قام أولياء الأمور من الأمريكيين بتبني هؤلاء الأبناء من أصل كوري دون اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة لمنحهم حق المواطنة. أما الثغرة التي تتضمنها القوانين والنظم، فيحتويها قانون حق مواطنة الأطفال، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2000. ويتعلق هذا القانون بإنقاذ الأبناء الذين شملهم قرار التبني، ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما.

والجدير بالذكر أن عدد الأولاد الكوريين الذين قامت أسر أمريكية بتبنيهم منذ عام 1955 وحتى عام 2016 قد بلغ حوالي 110 ألف طفل من بينهم نحو 20 ألفا لم يحصلوا على حق المواطنة، ويواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على فرص عمل ومهددون بالطرد من الولايات المتحدة في حال ارتكابهم جرائم بسيطة نظرا لفقدانهم حق المواطنة. وتتماثل وضعية هؤلاء مع وضعية المقيمين غير الشرعيين.

وفي هذا السياق، جذبت حالة السيد "سين سونغ هيوك 신성혁" المعروف باللغة الإنجليزية باسم "اثوم كريسو "애덤 크랩서 " اهتمام الكوريين حيث تم تبنيه عام 1979 منذ بلوغه سن 3 أعوام. ثم تعرض لسوء المعاملة وتم التخلي عن التبني الذي شمله ليعيش طفولة غير محظوظة. كما حرمانه لاحقا من الحصول على حق المواطنة الأمريكية لأن والديه الذين تنبنياه قد أهملا طلب المواطنة لفائدته.

وبسبب سجل الجرائم البسيطة التي ارتكبها، تم طرده إلى كوريا عند بلوغه الأربعين من العمر أي بعد مرور 37 عاما على قرار التبني. وفي عام 2017 ، بث التلفزيون الكوري برنامجا تناول قصته كاملة، مما أثار تعاطفا واسعا لدى المتابعين مع وضعيته. وأقام السيد "سين" مؤخرا دعوى قضائية ضد الحكومة الكورية والجهة المسؤولة عن تبنيه من أجل المساءلة.

ويرجع السبب في سعي الكونغرس الأمريكي إلى سن القانون ذي الصلة إلى محاولته حل هذا النوع من المشكلات.

وسبق أن تم طرح مسودة خاصة بهذا القانون في عام 2016 غير أنها لم تحظى آنذاك بتأييد نواب الحزب الجمهوري. إلا أن احتمال الموافقة على المسودة خلال هذا العام يبدو قويا بعد أن أيده النائب "غاري بالمر" رئيس لجنة الشؤون السياسية للحزب الجمهوري لمجلس النواب الأمريكي، بالإضافة إلى عدد من الجماعات المدنية العاملة في الولايات المتحدة.