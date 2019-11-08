مدينة كيونغ جو تُنظم المسابقة الدولية الخامسة للمؤلفين باللغة الكورية





ينظم المركز الكوري للرابطة الدولية للشعراء والكتاب المسرحيين والمحررين وكتاب المقالات والروائيين حاليا، المسابقة الدولية الخامسة للمؤلفين باللغة الكورية في مدينة كيونغ جو بمقاطعة شمال كيونغ سانغ. في هذه المسابقة التي بدأت يوم الثاني عشر من هذا الشهر وستنتهي غدا الجمعة يشارك ثلاثة آلاف شخص من الأدباء والطلاب من ثلاث عشرة دولة. وموضوع المسابقة هو "عولمة الحروف الكورية "هانكول" والأدب الكوري".

وبهذه المناسبة ألقيت يوم الأربعاء العديد من المحاضرات التي قدمها عدد من العلماء البارزين بمن فيهم العالم "ألبريهيت 알브레히트 "الأستاذ الفخري لجامعة بون الألمانية، الذي ظل يبحث اللغة الكورية لمدة سبعة وأربعين عاما والعالم ""برودو أنثوني 브러더 앤서니 " الأستاذ الفخري لجامعة سوكانغ الكورية.وقد ألقى الشاعر الكوري " لي كون بيه 이근배 " والمراسل السابق لصحيفة "أساهي " اليابانية "ناريكاوا أيا 나리카와 아야 " محاضرتين خاصتين. كما أقيم بالمناسبة مهرجان الأدب الكوري أيضا. فيما ستتم إقامة مراسم خاصة لرفع الستار عن نصب تذكاري خلال فترة المهرجان.

وعلى هامش هذه الفعاليات، قال مدير المركز الكوري "سون هيه إيل 손해일 " إن الأدب الكوري باعتباره مرآة تعكس العصر، ينبغي عليه لعب دوره الكامل في التواصل بين شعوب العالم وتنقية النفوس في ما بينها متمنيا أن تساهم المسابقة في القضاء على مختلف أنواع الصراعات ومشاعر الكراهية المنتشرة، وإرساء السلام في العالم.