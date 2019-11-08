إختيار منطقة كانغ نام كأكثر أماكن العمل المفضلة لدى الكوريين

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تبين أن أكثر أماكن العمل تفضيلا لدى الموظفين الكوريين في سيول هي منطقة "كانغ نام" أو جنوب نهر الهان. جاء ذلك في إحصائية أجرتها شركة "سارام إين 사람인" المتخصصة في تقديم المعلومات عن فرص العمل عبر الإنترنت شملت ألفين وسبعمائة وثلاثين رجلا وامرأة من البالغين. وفي الإحصائية أجاب اثنان وأربعون بالمائة باختيار منطقة كانغ نام كأفضل أماكن العمل بالنسبة لهم. كما أجاب خمسة وعشرون بالمائة منهم بمنطقة مقر البلدية ومنطقة " كانغ هوا مون" وسط العاصمة. بينما أجابت نفس النسبة من المستجوبين بمنطقة "يوئويدو 여의도 " الواقعة في غربها.

وحول الأسباب التي تقف وراء اختيار تلك المناطق، ذكر تسعة وخمسون بالمائة عنصر سهولة الوصول إليها بفضل توفر وسائل النقل والمواصلات. بينما أجاب أربعة وثلاثون بالمائة منهم بعامل كثافة الشركات. فيما أجاب ستة وعشرون بالمائة منهم بأن سبب اختيارها يعود إلى أنها تمثل مراكز مهمة جدا في العاصمة سيول. كما قال ثمانية وخمسون بالمائة منهم إن أماكن العمل تعد عنصرا مساعدا في اختيار الشركات في حالة نجاحهم في الحصول على فرصة عمل داخل إحدى تلك الشركات المتعددة، مما يشير إلى أن أماكن العمل، قد تكون المعيار الأهم في اختيار الشركات المرغوب في العمل بها. وبينت الإحصائية أن ثلاثة وخمسين بالمائة من المشاركين يعملون حاليا في أماكن عملهم المفضلة. فيما أعرب ثلاثة وثمانون بالمائة منهم عن نيتهم الانتقال إلى أماكن أخرى يفضلون العمل بها.