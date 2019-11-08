موقع يوتيوب المبدعين الكوريين من الأكثر نفوذا في نشر المحتويات حول العالم.

ⓒ Getty Images Bank

صرح موقع "يوتيوب" مؤخرا بأن مبدعي الفيديوهات من الكوريين يعيشون ظروفا متنوعة وديناميكية وتتميز بالحيوية بحيث يمتلكون نفوذا كبيرا في نشر المحتويات في مختلف أرجاء العالم. في هذا الصدد، أجرى "مارك ليفكوبيتش 마크 레프코비츠 " المشرف على المبدعين والفنانين في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ حوارا صحفيا في منطقة كانغ نام بسيول قال فيه إن بيئة المبدعين الكوريين تتميز بالتنوع والحيوية والديناميكية.

وأشار إلى أن فناني الموسيقى البارزين في كوريا بما فيها فرق "بي تي أس" وبلاك بينك블랙핑크 " و" جاي بلا 제이플라 " تلاقي رواجا عالميا واسعا مضيفا أنه علاوة على هؤلاء الفنانين العالميين يلاقي مبدعو اليوتوب مثل " كريم هيروس 크림 히어로즈 " الذين يستعرضون مختلف مظاهر الحياة اليومية الممتعة رواجا كبيرا أيضا.

وطبقا لمواقع اليوتوب، زاد عدد القنوات الكورية التي يفوق عدد متابعيها عشرة ملايين شخص عام ألفين وثمانية بثلاثة أضعاف العام السابق. كما زاد حجم المحتويات التي تم تحميلها بنسبة خمسين بالمائة. وتجاوز عدد القنوات الكورية التي بلغ عدد متابعيها أكثر من مليون شخص مائتي قناة. بينما تجاوز عدد القنوات التي يتابعها أكثر من عشرة آلاف شخص اثني عشر ألف قناة.