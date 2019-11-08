الملحقية الثقافية السعودية تنظم مسابقة الإلقاء والكتابة باللغة العربية

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من المتوقع أن تقام الدورة الثامنة من مسابقة الإلقاء والكتابة باللغة العربية غداً الثلاثاء في قاعة المؤتمر الدولي بمبنى مينرفا كومبلاكس (Minerva Complex) في جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية بتنظيم الملحقية الثقافية التابعة للسفارة السعودية لدى سيول وبرعاية صندوق العلوم والثقافة التابع لشركة إس أويل (S-OIL). حيث تقام هذه المسابقة سنوياً بتنظيم من الملحقية الثقافية السعودية ضمن جهودها الرامية إلى تشجيع الطلاب الكوريين المتخصصين في اللغة العربية في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الجامعات الكورية، على تعزيز كفاءتهم في اللغة العربية وزيادة التبادلات الثقافية بين البلدين.

وسوف يتم تقسيم المسابقة إلى قسمين، الأول يتضمن مسابقة الإلقاء باللغة العربية وذلك لدى الطلاب الدارسين في مرحلة البكالوريوس فقط، أما الثاني فيتضمن مسابقة الكتابة باللغة العربية لدى الطلاب الدارسين في مراحل البكالوريوس والماجسيتر والدكتوراه.





وفيما يتعلق بطريقة إجراء مسابقة الإلقاء باللغة العربية، يتوجب على المشاركين الاستعداد للإلقاء خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 دقائق في موضوع واحد من الأسئلة العشرة المطروحة بالقرعة. وقد تم توفير الأسئلة لدى المشاركين مسبقاً من خلال موقع المسابقة الإلكتروني علما بأنه يمنع عليهم الحديث أو ذكر الجامعات التي ينتمون إليها على الإطلاق. وبعد الإلقاء يطرح عليهم أعضاء لجنة التحكيم سؤالين يتولون الإجابة عليهما مباشرة. وتعتبر هذه الأسئلة مفيدة ومهمة للطلبة لأنها تحفزهم على التفكير فيها باللغة العربية. فعلى سبيل تطرح أسئلة على غرار " ما هو الطعام المفضل الذي تستطيع أن تطبخه بشكل جيد وما هي أفضل طريقة لطبخه " أو " ما هي شروط الزواج للعروس أو العريس من وجهة نظرك " في هذه الحالة يتوجب على الطلاب التفكير بالأسئلة من خلال اللغة العربية لمرة واحدة على الأقل.





أما بخصوص التقييم، فستم وفق الطريقة التالية، حيث يحصل كل مشارك على نقاط من إجمالي 10 نقاط عن كل بند من مجموع ثلاثة بنود، وتسند النقاط اعتمادا على مضمون الكلمة، والنطق والقدرة على التعبير عن الفكرة، وردود فعل الحضور من الجمهور، وأخيراً فهم السؤالين المطروحين من قبل لجنة التحكيم والإجابة عنهما. أما قسم مسابقة الكتابة فيجب على المشاركين إرسال نسختين من مقالة كتبوها بأنفسهم إلى الملحقية مسبقا ليتمكنوا من المشاركة في الجزء الأول من مسابقة الكتابة. وفي يوم المسابقة يحضر المشاركون حيث يتم جمع نقاط القسمين الأول والثاني فيما يتعلق بالمضمون والقواعد وتركيب المقالة ليتم في الأخير احتساب مجموع النقاط .

وأما موضوع المقالة الذي يتم توفيره مسبقاً قبل انطلاق المسابقة، فيتمثل في أحد أهداف تعلم اللغات الأجنبية وهو تعزيز التواصل الحضاري والإنساني والثقافي بين المجتمعات المختلفة، وعليه فإن المطلوب في هذه المسابقة هو تلخيص وتحليل إحدى الروايات الكورية باللغة العربية.

والجدير بالذكر وجود عدد من الجوائز التي تمنح للفائزين بهذه المسابقة، حيث تبلغ جوائز مسابقة الإلقاء مليون وون للمركز الأول، و800 ألف وون للمركز الثاني، و600 ألف وون للمركز الثالث، و400 ألف وون للمركز الرابع، وأخيراً 200 ألف وون للمركز الخامس. أما جوائز مسابقة الكتابة، فتبلغ مليون و200 ألف وون لصاحب المرتبة الأولى، ومليون وون للصاحب المرتبة الثانية، و800 ألف وون للثالثة. أما المشاركون الذين لا يحصلون على أية جائزة فتمنح لهم هدايا تذكارية.

وتجدر الإشارة إلى أن ما لا يقل عن 16 طالب في قسم مسابقة الإلقاء و17 طالب في قسم مسابقة الكتابة هذا العام يشاركون في هذه المسابقة. حيث أن مسابقة هذا العام ستشهد تنوعا في الطلاب المشاركين من حيث إنتمائهم للجامعات مقارنة بمسابقة العام الماضي لتشمل جامعات سيول الوطنية وكانغ نام إلى جانب جامعات هانكوك للدراسات الأجنبية وميونغ جي وبوسان للدراسات الأجنبية وأخيراً جامعة جوسون.