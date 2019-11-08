تواصل انخِفاض تكاليف صنع الكيمتشي مع بدء موسم كيمجانغ

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حل موسم "كيمجانغ" أي موسم صنع الكيمتشي بالفعل حيث بدأت معظم الأسر الكورية بالاستعداد لصنع هذا الطبق الكوري الأصيل منذ الأسبوع الماضي. ووفقاً لهيئة الأرصاد الجوية الكورية ستكون الفترة الزمنية الأنسب لصنع الكيمتشي هذا العام تلك الفترة ما بين أواخر نوفمبر وإلى غاية أوائل ديسمبر. وحسب نتيجة استبيان أصدرته الشركة الكورية لتوزيع الأغذية الزراعية والسمكية، تبين أن النفقات التي تصرفها عائلة مكونة من 4 أفراد لشراء مكونات الكيمتشي هذا العام ستصل إلى 286 ألف وون تقريباً مسجلة انخفاضا طفيفا بالمقارنة مع فترة الأسابيع الثلاثة الماضية أي أواسط أكتوبر.





وكانت أسعار الملفوف والفجل قد تراجعت بنسبة 33.2 بالمائة و10 بالمائة على التوالي بينما ارتفعت أسعار الزنجبيل وأوراق الخردل بنسبة 18.4 بالمائة و3.6 بالمائة على التوالي مقارنة بالأسابيع الثلاثة الماضية. ويُشار إلى أن معظم الأسر كانت قلقا بسبب ارتفاع أسعار الملفوف والفجل اللذان يعتبران من أكثر مكونات الكيمتشي أهمية حيث سجلت أسعارهما زيادة كبيرة بلغت نسبة 48.8 و35.8 بالمائة على التوالي وبالتالي تبين أن إجمالي النفقات لصنع الكيمتشي هذا العام قد زاد بنسبة 8.7 بالمائة مقارنة مع ما كان عليه في العام الماضي.

وقال مسؤول في المؤسسة إن زيادة نفقات "كيم جانغ" تعود إلى حجم الخسائر الكبير الذي سجلته المحاصيل الزراعية نتيجة موسم الأمطار الخريفية والأضرار التي خلفتها سلسلة الأعاصير. ولكن بفضل جهود الحكومة الرامية إلى تحقيق الاستقرار في أسعار الخضروات الخاصة بـ"كيم جانغ" بدأت السوق تشهد استقراراً في الأسعار بالتدريج.





من ناحيتها، يتوقع أن تسجل صناعة الكيمتشي رقماً قياسياً في حجم التصدير هذا العام حيث وصلت العائدات المالية من تصدير الكيمتشي إلى مختلف دول العالم نحو 100 مليون دولار وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد. فوفقاً لنتيجة إحصائية أصدرتها دائرة الجمارك والمؤسسة الكورية لتوزيع الأغذية الزراعية والسمكية، اتضح أن كمية الكيمتشي المصدرة قد بلغت 22 ألف و148.5 طن فيما وصل حجم تصديرها إلى 78 مليون و355 ألف دولار أمريكي . علماً بأن حجم تصدير الكيمتشي خلال نفس الفترة من العام الماضي قد بلغ 70 مليون و361 ألف دولار فيما بلغت الكمية 20 ألف و311.1 طن.