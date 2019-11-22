نتيجة المسابقة الثامنة للإلقاء والكتابة باللغة العربية

تقديم الصورة : الملحقية الثقافية السعودية لدى سيول

أقيمت المسابقة الثامنة للإلقاء والكتابة باللغة الكورية يوم الثلاثاء الماضي تحت إشراف الملحقية الثقافية السعودية في كوريا وتحت رعاية صندوق إس أويل للثقافة.

وشارك في هذه المسابقة التي أقيمت في جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية أحد عشر طالبا جامعيا في مجال الإلقاء بينما شارك في مجال الكتابة سبعة عشر طالبا في مرحلتي البكالوريوس والماجستير.

وفي مجال الإلقاء، وجه أساتذة لجنة التحيكم عددا من الأسئلة الارتجالية إلى المشاركين لتقييم قدرتهم على الإلقاء باللغة العربية وفهم الثقافة العربية وقدرتهم التفكير. ومن بين مواضيع الأسئلة المطروحة، الحديث عن بعض خصائص الثقافة العربية والصعوبات التي يلمسون لمسوها خلال تعلم اللغة العربية بالإضافة إلى الطبق المفضل الذي يستطيع المشارك طبخه بشكل جيد، وغيرها.

وفاز الطالب "يانغ مون كيو" في قسم اللغة العربية في جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية بالمركز الأول بعد أن أدلى برأيه حول الموضوع الارتجالي " الأعياد الكورية" بنطق ممتاز ومهارة في الحديث.

وبالنسبة لمسابقة الكتابة جرت في مجالي " الكتابة المسبقة" و"الكتابة الارتجالية". وكان على الطلاب المشاركين في مجال "الكتابة المسبقة " أن يقوموا بتلخيص وتحليل رواية كورية بشكل موجز باللغة العربية. أما في مجال الكتابة الارتجالية فكان الموضوع هو : أثر التقنية على الإنسان.

وفاز الطالب "لي هاك سو" من كلية الترجمة للدراسات العليا في جامعة هانكوك للدراسات الأجنبة بالمركز الأول في هذه المسابقة