إحصائيات تستعرض المهن المرشحة للاختفاء في كوريا

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أصدر مركز معلومات التوظيف الكوري، الذي توجد بحوزته معلومات تتعلق بنحو 800 وظيفة محلية، مؤخرا بيانا تناول تحليلا لنحو 618 وظيفة موجودة حاليا في البلاد. ووفقا للتقرير الذي أعده المركز الكوري، احتل عمال تجميع قطع غيار السيارات المرتبة الخامسة ضمن أكثر المهن المرشحة للتراجع في كوريا في غضون السنوات العشر المقبلة. وتجدر الإشارة إلى أن قِطاع قِطع غيارالسيارات يمثّل نسبة كبيرة من الصادرات الكورية الرئيسية. ومع ذلك، ستكون القوى العاملة المنتجة لهذا القطاع واحدة من أكثر المهن تراجعا في كوريا خلال السنوات العشر المقبلة.

ومن المتوقع أيضا أن تتم أتمتة معظم الصناعات التحويلية في المستقبل، لذلك من المرجح اختفاء العديد من الوظائف والمهن خلال العقد القادم. وجاءت في المرتبة الرابعة مهن الصيد و"الهاينيو" أي النساء الغواصات اللاتي يَغُصن بعمق عشرة أمتار تحت الماء بدون استخدام كمامة الأكسيجين لصيد ثمارالبحر، وذلك بعد أن شكل هذا القطاع حلقة الإنتاج الأولى التي توفر وصول الأطعمة البحرية المختلفة إلى طاولة الطعام الكورية.





وتجدر الإشارة إلى أن التراجع في عدد السكان الذي شهدته معظم قرى الصيد خلال السنوات الأخيرة، أدى إلى تقلص اليد العاملة من هذه الفئة من الصيادين بحيث أصبح العثور عليهم مهمة صعبة للغاية. وتشير ثقافة "الهاينيو" إلى تلك التكنولوجيا والثقافة التي تم نشرها بشكل مستقل بين النساء الغوّاصات في جزيرة جيجو. وعلى الرغم من أنه قد تم إدراجها ضمن قائمة التراث الثقافي غيرالمادي لليونسكو في عام 2016 تقديراً لمكانة تلك المهنة كثقافة إنسانية، لذلك سيكون من المؤسف أن نشهد خلال العشرية القادمة اختفاء النساء الغوّاصات تدريجياً في جزيرة جيجو.

كما احتلت مهنة معلمي المرحلة الابتدائية المرتبة الثالثة من بين أكثر المهن المرشحة للتراجع خلال العقد القادم. علمأ أن وظيفة المعلم بالمدارس الابتدائية تعد من بين الوظائف الأكثر شعبية في أوساط الطلاب الكوريين. حيث يتم تعيين معظم معلمي المدارس الابتدائية من خلال إجراء اختبارات ومن ثم يتم تعيينهم في المدارس لتوجيه التعليم الإلزامي الابتدائي بعد نجاحهم في الاختبارات. ويعتبر الموظفون الحكوميون مثل المعلمين من بين المهن المفضلة لدى الشباب الكوري. حيث تمكنهم تلك الوظائف من الحصول على عمل منتظم ومستقر وعلى معاشات تقاعدية مدى الحياة.

ولكن مع استمرار انخفاض معدلات المواليد، من المتوقع أن يشهد عدد الطلاب والمعلمين تبعا لذلك انخفاضا حادا. وكان قطاع المعلمين الذين يدرِّسُون المواد الاجتماعية في المدارس الإعدادية والثانوية قد احتل المرتبة الثانية من بين الوظائف التي سوف تسجل تراجعا كبيرا خلال العقد القادم في كوريا. أما المرتبة الأولى في سلم الوظائف المرشحة للتراجع جاءت وظيفة مشغل ألة تصنيع الأحذية. وهم العمال المكلفون بتشغيل وإدارة آلات تصنيع الأحذية في المصانع التي تُنتج الأحذية.





ويُشار إلى أن الشركات المصنعة مثل مصانع الأحذية كانت تتمتع في الماضي بقدرة على إنتاج ما يكفي من الطلبات المحلية، ونتيجة لارتفاع الأجور خلال السنوات الأخيرة، نقلت معظم الشركات المصنعة قواعد إنتاجها إلى الخارج، مما تسبب في انخفاض عدد مشغلي ماكينات تصنيع الأحذية بشكل تدريجي. وبالتزامن مع تقدم التكنولوجيا وتطور وسائط الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن تشهد مختلف المهن والصنائع تغيرات كبيرة وبنسق سريع.