دراسات تكشف عن أنواع من الفاكهة تساعد على التخلص من الأرق

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مع تغير فصول السنة وتقلب العوامل الخارجية، يزداد عدد الناس الذين يعانون من اضطرابات في النوم أو من الأرق نتيجة لتغيرالفصول والانتقال الحاد من موسم لآخر. حيث يستيقظ العديد من الأشخاص ممن يعانون الأرق خلال الليل دون أن يتمكن بعضهم من العودة إلى النوم، مما يؤثر على آداءهم في اليوم التالي بسبب الشعور بعدم الراحة والنعاس خاصة إذا استمرت أعراض الأرق لأكثر من ثلاثة أسابيع. وقد تتطور هذه الحالة إلى أرق مزمن ترافقه أعراض الحرمان من النوم مثل الصداع في الصباح والتعب أو النعاس أثناء النهار.

والجدير بالذكر أن الأرق لا يضر فحسب بمستوى الطاقة والمزاج، بل يضر أيضا بالصحة وبجودة الأداء في العمل والحياة بشكل عام. ويُشار إلى أنه يمكن مواجهة الأرق والاستمتاع بنوم هادئ عن طريق تناول الأطعمة والمشروبات التي تلعب دورا ايجابيا في المساعدة على النوم مثل تناول الموز إذ يعتبر الموز من الفواكهة الاستوائية التي تمتاز بفوائد عديدة نظرا لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن والسكريات، إلا أن الفوائد المترتبة عن تناول الموز لا تقتصرعلى تلك الجوانب فقط.





وفي هذا السياق، أشارت العديد من الدراسات إلى أن تناول الموز خلال الليل يحسن من جودة ساعات النوم لدى الإنسان، فاحتواءه على المعادن والأحماض الأمينية يساعد على استرخاء الجسم وبالتالي الحصول على نوم هادئ. ومن المفيد أيضا شرب كوب من الحليب الدافئ في حال مواجهة صعوبة في الخلود للنوم، حيث إن الكالسيوم أحد مكونات الحليب، يساعد على إطلاق الميلاتونين، وهو هرمون يجلب النوم. كما تعمل البروتينات والأحماض الأمينية الموجودة في الحليب على إفراز هرمون النوم، لذلك من المفيد جدا شرب كوب من الحليب الدافئ عند مواجهة صعوبة في النوم. كما أن الكرز يعد أيضا من الأطعمة التي تساعد على النوم حيث يعد الكرز واحدة من أشهر الفواكه التي تحتوي على الكثير من الميلانين، وهو مركب يؤدي للشعور بالنعاس، ويمكن شربه كوجبة خفيفة قبل موعد النوم.