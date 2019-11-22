شركة نايفر الكورية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتصفية التعليقات المسيئة

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شركة نايفر الكورية تعد أكبر شركة إنترنت كورية تُقدّم مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك بوابة البحث على الإنترنت و"Junior Naver"، و"Happy Bean". وتعتبر خدمة نايفر على الإنترنت الأكثر استخداما من خلال بوابة البحث Naver التي تتفوق من حيث استخدامها على محرك البحث Google من أجل النفاذ إلى الأخبار أوالمعلومات المتعلقة بكوريا في مجالات الاقتصاد والسياسة والمجتمع والثقافة والطقس والترفيه وغيرها من المجالات في داخل كوريا. حيث أن الشركة تعمل حاليا على تطوير العديد من المشاريع، ومن ضمنها تقنيات استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال محركات البحث على الإنترنت.





ويذكر أن العديد من مستخدمي الإنترنت في كوريا قد أبدو بعض الملاحظات مؤخراً فيما يتعلق بوجود بعض التعليقات السيئة التي تجعل الكثير من الأشخاص يشعرون أحيانا بوضع غير مريح، حيث تعتبر التعليقات الغير مرغوب فيها أو المؤذية من أكثر الأشياء المزعجة في التطبيقات المجانية لتبادل الصور وفي شبكات التواصل الاجتماعي مثل الانستغرام والفيس بوك. وفي كثير من الأحيان يكون من قام بالتعليق شخصا مجهولا، لذلك تعالت الأصوات بشأن ضرورة استخدام نظام الاسم الحقيقي في نشر التعليقات على شبكة الإنترنت.

وفي هذا الصدد، صرحت شركة نايفر بأنها سوف تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتصفية التعليقات السيئة التي تحتوي على الشتائم أوالكلمات العنيفة في التعليق على الأخبار المدرجة على المواقع الإخبارية. حيث كان لدى موقع نايفر في الماضي القدرة على تغطية جزء من الشتائم عند ظهور كلمات مسيئة في تعليقات الأخبار. وحتى العبارات المخفية المسيئة التي كان يتم إخفاءها عمدا كان من الممكن التفطن إليها واستنتاج معناها من سياق النص. وفي هذا الصدد، أوضحت شركة نايفر أنها ستقوم بإخفاء الجملة أو العبارة بأكملها بالنسبة للتعليقات التي تتضمن شتائم، وذلك عن طريق تطبيق تقنية تصفية التعليقات السيئة المطورة ذاتيًا واسمهاCleanbot" " على خدمة الأخبار.





والجدير بالإشارة أن كوريا تتمتع بأعلى معدلات النفاذ إلى المقالات الإخبارية بين دول العالم من حيث مواقع الدخول عبر الإنترنت. لذلك يُعتقد أنه من الضروري إدارتها بشكل صحيح نظرً لأن التعليقات المدرجة بتلك المواقع لها تأثير هائل على مستخدمي الإنترنت بشكل عام.