



السفير محمد سالم الحارثي: علاقات كوريا وعُمان تمتد لمملكة شيلا

احتفلت سفارة سلطنة عُمان لدى كوريا الجنوبية يوم الأربعاء الماضي بالعيد الوطني التاسع والأربعين، وبهذه المناسبة يستضيف القسم العربي في حلقة هذا الأسبوع سعادة السفير/ محمد بن سالم الحارثي، الذي خدم كسفير لسلطنة عُمان لدى كوريا خلال العشر سنوات الماضية، وعميد السلك الدبلوماسي في كوريا.

ويقول السفير الحارثي إنه تم تحقيق العديد من الإنجازات على صعيد العلاقات بين سيول ومسقط خلال الفترة الماضية في العديد من المجالات، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية والثقافية التعليمية والتكنولوجية وغيرها، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تضرب بجذورها في عُمق التاريخ منذ عهد مملكة "شيلا" الكورية.

كما أشار السفير العُماني أيضا إلى أنه تم تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في العصر الحديث في عام 1974، ومنذ ذلك الحين شهدت تلك العلاقات تطورًا ونموًّا مستمرًّا، وتشعبت لتشمل مجالات أوسع.

وتحدث سعادة السفير محمد بن سالم الحارثي عن مبنى السفارة العمانية الذي يتميز بطابعه العربي الإسلامي، والذي يجذب الأنظار في وسط العاصمة الكورية سيول، وأيضا برنامج زيارة السفارة بواسطة المواطنين الكوريين، الذي أسهم في التعريف بسلطنة عُمان وثقافتها العربية الإسلامية العريقة والمتميزة.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".

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