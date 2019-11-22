سفارة سلطنة عمان تقيم حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين

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احتفلت سلطنة عمان بعيدها الوطني التاسع والأربعين يوم الثامن عشر من نوفمبر الجاري.

وبهذه المناسبة، أقامت سفارة سلطنة عمان في سيول حفل استقبال ظهر الأربعاء الماضي في فندق لوتيه وسط العاصمة سيول.

وحضرالحفل شخصيات بارزة من الحكومة الكورية وعدد من الدبلوماسيين والأكاديميين ورجال الأعمال وممثلي القطاعات الثقافية والفنية والإعلامية وغيرهم.

ويشار إلى أن النهضة العمانية الحديثة تواصل مسيرتها في طريق تحقيق المزيد من التقدم والازدهار لسلطنة عمان في كل المجالات بقيادة السلطان "قابوس بن سعيد" سلطان عمان.

وقد تجسدت على مدى الأعوام التسعة والأربعين الماضية الإنجازات في كل المجالات وعلى كل شبر من أرض سلطنة عمان، مما يعكس حجم الجهد والعطاء الذي تم بذله خلال مسيرة النهضة منذ اليوم الأول لانطلاقها.

ويسر القسم العربي بالكي بي إس وورلد رادي أن يتقدم بأسمى آيات التهنئة والتبريكات للحكومة والشعب العماني الشقيق





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