تنظيم جلسة شرح حول أوضاع سوق الألعاب الإلكترونية في البحرين

المصدر: معهد أبحاث دول مجلس التعاون الخليجي

تم يوم الخامس عشر من نوفمبر الجاري إقامة جلسة شرح حول الوضع الحالي لسوق الألعاب الإلكترونية في البحرين، بتنظيم مشترك بين معهد الأبحاث الكوري لدول مجلس التعاون الخليجي التابع لجامعة "دانكوك" الكورية ومجلس التنمية الاقتصادية البحريني، في مركز المعارض والمؤتمرات "بيكسكو" بمدينة بوسان، على هامش فعاليات مهرجان "جي- ستار 2019" للألعاب الإلكترونية الذي أقيم خلال الفترة من يوم الرابع عشر وحتى السادس عشر من نوفمبر.

وجاء عقد هذه الجلسة من أجل تزويد الشركات الكورية للألعاب الإلكترونية ومطوريها الكوريين الذين يهتمون بالتقدم إلى سوق الألعاب الإلكترونية في منطقتي أفريقيا والشرق الأوسط، منها البحرين، بمعلومات مفيدة عن الوضع الحالي لتلك السوق.

وافتتح الجلسة الدكتور "جانغ سيه وان" رئيس معهد الأبحاث الكوري لدول مجلس التعاون الخليجي بحضور رئيس المكتب الفرعي الكوري لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني "سوه يونغ هو"، ورئيس اتحاد ألعاب الموبايل الكوري "هوانغ سونغ إيك"، وعدد آخر من ممثلي شركات الألعاب الإلكترونية ومطوريها.

وأعرب الدكتور "جانغ" في كلمته الافتتاحية عن أمله في أن تكون جلسة الشرح هذه فرصة لدعم الشركات الكورية الراغبة في التقدم إلى سوق الألعاب الإلكترونية في دول الشرق الأوسط وأفريقيا.

وخلال الجلسة، قدم "فاجر الفجاجي" المسؤول عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجلس التنمية الاقتصادية البحريني شرحا عن الأوضاع الحالية لسوق الألعاب الإلكترونية في البحرين، وكيفية التقدم إليها، حيث أكد أن المجلس على استعداد لدعم الشركات الكورية التي ترغب في التقدم لسوق البحرين.

والجدير بالذكر أن مجلس التنمية الاقتصادية البحريني يعمل منذ إنشائه عام 2000 على تنفيذ عدد من المبادرات الرئيسية الهادفة إلى رفع مستوى أداء الاقتصاد والقدرة التنافسية الاقتصادية، وزيادة الإنتاجية وخلق قوة عاملة ماهرة في البحرين.

وقام الدكتور "عبد المنعم محمد" الأستاذ في جامعة "بوليتيك" بالبحرين بتقديم لمحة عن الجهود التي تبذلها المؤسسات التعليمية في البحرين لتوفير الكوادر العاملة الماهرة في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية.

ومن جانبها، تحدثت الباحثة الكورية "نام أوك جونغ" في معهد أبحاث دول مجلس التعاون الخليجي عن الأوضاع الحالية في سوق الألعاب الإلكترونية في الشرق الأوسط وأفريقيا وخصائص الاستهلاك لمستخدمي الألعاب الإلكترونية، إلى جانب عديد الأشياء المهمة التي يجب على الشركات الكورية أن تأخذها في الاعتبار عند تقدمها إلى سوق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقالت الباحثة "نام" إن سوق الألعاب الإلكترونية في الشرق الأوسط وأفريقيا تتوسع بشكل مستمر وعالي المستوى، متوقعة تفعيل سوق ألعاب الموبايل في المستقبل نتيجة لتوفير بيئة الإنترنت المستقرة وزيادة عدد مستخدمي الهواتف الذكية.

وفيما يتعلق بخصائص الاستهلاك لدى مستخدمي الألعاب الإلكترونية في الشرق الأوسط وأفريقيا، قالت "نام" إنهم مستعدون لتحميل الألعاب الجديدة ودفع الثمن عليها.

وأكدت أن مستقبل سوق الألعاب الإلكترونية في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا سيكون مشرقا بسبب وجود عدد كبير من الشباب فيهما والذين يستمتعون بالألعاب الإلكترونية.