الاتحاد الكوري للمسلمين يستقبل الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

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استقبل رئيس الاتحاد الكوري للمسلمين "حسين كيم" الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة الدكتور "محمد البشاري"، ومدير الاتصال لقارة آسيا الدكتور "عبد العزيز لوديني"، وذلك في مقر الاتحاد في حي "إي تيه وان" بالعاصمة سيول.

وكان في استقبالهما أيضا إمام المسجد المركزي ورئيس الأئمة الشيخ "رحمان لي جو ها"، ورئيس لجنة الدعوة "حسين جانغ".

وفي أثناء زيارة الضيفين قاما بجولة في المسجد المركزي في سيول ومرافقه ومدرسة الأمير سلطان الإسلامية، التابعة للمسجد.

وبعد هذه الجولة، عقد الطرفان اجتماعا لدراسة سبل التعاون وتعزيز العلاقات في المجالات التي تخص المجتمع المسلم في كوريا من أجل خدمة مسلمي كوريا.

كما بحث الطرفان القضايا المتعلقة بالنهوض بمستوى الأداء الوظيفي للمساجد والمراكز والمدارس الإسلامية في كوريا، وتعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها، بالإضافة إلى تكوين الأئمة والخطباء.