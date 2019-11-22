جامعتا الإمارات وهانكوك الكورية تتبادلان الخبرات حول تعليم اللغة العربية

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قامت رئيسة قسم اللغة العربية ونائبة عميد كلية اللغات والثقافات الآسيوية بجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية الدكتورة " يون أون كيونغ" بزيارة للإمارات العربية المتحدة استغرقت عدة أيام.

جاءت هذه الزيارة بناء على دعوة تلقتها الدكتورة "يون" من قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال هذه الزيارة أجرت الدكتورة "يون" لقاء مع رئيس قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الإمارات الدكتور "سيف المحروقي" وعدد آخر من أعضاء هيئة التدريس هناك، وبحثت معهم سبل التعاون المشترك بين قسم اللغة العربية بجامعة الإمارات وقسم اللغة العربية بجامعة هانكوك الكورية، خاصة في مجال التعاون البحثي بين القسمين.

وتركز اللقاء أيضا على القضايا المتعلقة بتعزيز التبادل الطلابي وإطلاع قسم اللغة العربية بجامعة الإمارات على برنامج جامعة هانكوك لتعليم اللغة العربية كلغة ثانية للطلبة الكوريين، وتقييم هذا البرنامج وتزويده بالخبرات والمعارف من قبل أساتذة قسم اللغة العربية بجامعة الإمارات.

وقدمت الدكتورة "يون أون كيونغ" للجانب الإماراتي لمحة عن قسم اللغة العربية بجامعة هانكوك، حيث شرحت لهم أن قسم اللغة العربية بجامعة هانكوك يضم أكثر من 200 طالب وطالبة و30 أستاذا في تخصصات مختلفة.

وقالت إنه نظرا للإقبال الكبير من الطلبة الكوريين على تعلم اللغة العربية، فإن القبول في القسم يخضع لشروط ومعايير عدة، حيث لا يتم قبول أكثر من 50 طالبا وطالبة في القسم كل عام.

وأضافت أن جامعة هانكوك تضع أهمية بالغة على التواصل مع أقسام اللغة العربية في الدول العربية، ومنها جامعة الإمارات العربية المتحدة للاستفادة من تجاربها وخبراتها في تدريس اللغة العربية، باعتبار السمعة العالمية التي تتميز بها ومواكبة الطرق والأساليب الحديثة في تعليم اللغات.

وقامت الدكتورة "يون" بجولة ميدانية في الجامعة، تعرفت من خلالها على مختلف المرافق العلمية والبحثية بها، وأطلعت على النظم التقنية في تطوير مهارات الطلبة المتخصصين في اللغة العربية وآدابها والبرامج والخطط الدراسية التي يطرحها قسم اللغة العربية بجامعة