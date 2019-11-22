ضمان المرونة لأنشطة نجوم الكيبوب غير المؤدين للخدمة العسكرية في الخارج

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بدأت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية في اتخاذ التدابير الملائمة لحل المشاكل التي يواجهها نجوم الكيبوب الشباب، بمن فيهم أعضاء فرقة "بي تي إس" خلال ممارستهم أنشطتهم خارج البلاد،وذلك بسبب القيود الناجمة عن الخدمة العسكرية.

وكانت الحكومة الكورية قد رفضت طلبا بإدراج نجوم الكيبوب ممن ساهموا في تعزيز مكانة كوريا على الساحة الدولية، بمن فيهم أعضاء فرقة "بي تي إس"، بقائمة المستفيدين من نظام الخدمة العسكرية البديلة.

جاء ذلك في القرار الذي اتخذته حكومة سيول أمس الخميس القاضي بتعزيز العدالة والتكافؤ في تطبيق نظام الخدمة العسكرية البديلة، بشرط الحفاظ على مستواه الحالي في مجالي الفن والرياضة بعد أن أثير جدل حول مدى تطبيق النظام بشكل منصف.

وبموجب هذا القرار، تم استبعاد نجوم الكيبوب الشباب ممن لم يؤدوا الخدمة العسكرية من قائمة المستفيدين من هذا النظام.

وينص القانون على ضرورة التزام المستفيدين من نظام الخدمة العسكرية البديلة، بمن فيهم من رفضوا أداء الخدمة العسكرية الإلزامية لأسباب دينية، بالعمل في المرافق الإصلاحية السجينية والمرافق الخاصة بالمعاقين والمدارس في المناطق النائية خلال فترة معينة.

وفي الواقع، يواجه الشباب الذين يعملون في مختلف المجالات الثقافية والفنية والرياضية صعوبة في ممارسة أنشطتهم بسبب وجوب التزامهم بأداء الخدمة العسكرية في سنهم الذهبي.

وضمن الجهود الرامية إلى حل هذه المشكلة، قامت الحكومة الكورية بتطبيق نظام الخدمة العسكرية البديلة.

وأثارت هذه القضية جدلا حول إمكانية تطبيقه على الفنانين في مجال الثقافة الشعبية مثل الكيبوب، حيث تعالت الأصوات المطالبة بإدراج أعضاء فرقة "بي تي إس" ضمن قائمة المستفيدين من نظام الخدمة العسكرية البديلة، نظرا لمساهمتهم الكبيرة في رفع مكانة كوريا على الساحة الدولية، من خلال أنشطتهم داخل البلاد وخارجها.

لكن الحكومة قررت في نهاية المطاف عدم إدراج هذه الفئة من الفنانين ضمن قائمة المستفيدين، بناء على مبدأ العدالة والتكافؤ.

وفي هذا الصدد، نفت الحكومة وجود معايير موضوعية يمكن تطبيقها على الفنانين في مجال الثقافة الشعبية في اختيار المستفيدين من نظام الخدمة البديلة على غرار المعايير التي يتم تطبيقها على فناني الموسيقى الكلاسيكية والتقليدية الكورية المشاركين في مختلف المسابقات الوطنية والدولية.

وكجزء من الجهود الرامية لحل هذه المشكلة، تناقش وزارة الثقافة مع الوزارات والهيئات ذات الصلة إمكانية إضفاء المرونة على الأنشطة التي يمارسها نجوم الكيبوب الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية خارج البلاد، من خلال تمديد مدة صلاحية جوازات سفرهم وتمديد فترة إقامتهم هناك على شرط أن تقتصر تلك الإقامة على ممارسة أنشطتهم الترويجية.