إرتفاع نسبة الكوريين المستفيدين بالأنشطة الثقافية والفنية

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مر عامان ونصف على انطلاق عمل حكومة الرئيس "مون جيه إين"، حيث تجاوزت نسبة المواطنين الكوريين الذين استفادوا بالأنشطة الثقافية والفنية المختلفة لأول مرة نسبة ثمانين بالمائة. ويُشير هذا الرقم إلى أن ثمانية من بين كل عشرة مواطنين كوريين استمتعوا بمختلف الأحداث والفعاليات الثقافية والفنية مرة واحدة أو أكثر خلال سنة واحدة. وكانت وزارة الثقافة قد صرحت يوم الاربعاء بأن هذه الإنجازات السياسية تحققت خلال فترة عمل الحكومة الحالية في المجالات الثقافية والرياضية والسياحية. ووفقا للوزارة، بلغت نسبة الكوريين المستفيدين من مختلف الأحداث الثقافية خلال سنة واحدة ثمانية وسبعين بالمائة في عام ألفين وستة عشر. لكن زادت هذه النسبة في العام الماضي لتصل إلى اثنين وثمانين بالمائة متجاوزة بذلك مستوى ثمانين بالمائة لأول مرة. كما زاد معدل عدد أيام السفر لكل مواطن كوري من تسعة أيام في عام ألفين وستة عشر إلى ثلاثة عشر يوما خلال هذا العام.

وبالنسبة للكوريين الذين شاركوا لمرة واحدة في الأسبوع في الأنشطة الرياضية اليومية لمدة أكثر من نصف ساعة، فقد بلغت نسبتهم اثنتين وستين بالمائة في العام الماضي، لتسجل النسبة الأعلى في التاريخ. وفي مجال الثقافة والفن تم خلال العامين ونصف المنقضية تطبيق نظام خصم الضريبة من الدخل على مصروفات شراء الكتب ومشاهدة العروض الفنية وزيارة المتاحف والقاعات الفنية. أما بالنسبة لمصروفات شراء الكتب ومشاهدة العروض الفنية فقد بلغ حجم المبيعات التي تم إخضاعها لذلك النظام حوالي تسعمائة وثلاثين مليار وون، بعد ستة أشهر منذ بدء تطبيقه.

كما زادت معدلات أوقات الفراغ لدى كل مواطن كوري لتصل في عام 2016 إلى حدود خمس ساعات خلال نهايات الأسبوع، وثلاث ساعات في الأيام العادية. لكن المعدل شهد تطورا في العام الماضي ليبلغ خمس فاصل ثلاث ساعات في أيام الأسبوع، وثلاث فاصل ثلاث ساعات في الأيام العادية. كما تطورت منشآت البنية التحتية في الميدان الثقافي مثل المكتبات والمتاحف والقاعات الفنية من ألفين وستمائة وسبعة وخمسين موقعا في عام ألفين وستة عشر إلى ألفين وثمانمائة وخمسة وعشرين موقعا في العام الماضي. بالتوازي مع ذلك، تم توسيع ميزانيات دعم الفنانين ومنحهم قروضا، من أجل زيادة رفاهيتهم إلى جانب سن قانون خاص برفاهية الفنانين في البلاد. وفي مجال صناعة المحتويات زادت قيمة إنتاج المحتويات في مجالات الواقع الافتراضي والواقع المعزز لتتطور من واحد فاصل اثنين تريليون في عام ألفين وسبعة عشر، إلى اثنين فاصل ثمانية تريليون وون هذا العام.





أما قيمة الصادرات من المحتويات، فقد تطورت بدورها من ستة مليارات وعشرة ملايين دولار، إلى تسعة مليارات وخمسة وخمسين مليون دولار في العام الماضي. أما في مجال الرياضة، فتم إطلاق عمل لجنة إبداع الرياضة وإنشاء مركز الأخلاقية الرياضية المسؤول عن حقوق الإنسان في المجال الرياضي إلى جانب إنشاء ثلاثين مركزا مهتما بتقديم التسهيلات الرياضية الخاصة بالمعوقين. أما في المجال السياحي، فقد تم إدخال نظام دعم إجازة العاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة وبناء ثلاثة طرق للسلام في المنطقة منزوعة السلاح وغيرها من الخطوات الإيجابية في هذا الاتجاه.

والجدير بالذكر أن وزير الثقافة "بارك يانغ اوو" استعرض مختلف الأهداف المستقبلية بما فيها زيادة مشاركة المواطنين في الأنشطة الثقافية والفنية وتعزيز رفاهية الفنانين وتنمية ثقافة اللغة الكورية والفنون الأساسية وغيرها.