الممثل الكوري جونغ او سونغ : اللاجؤون هم جيراننا الجدد

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شارك الممثل الكوري الوسيم "جونغ او سونغ" في إحاطة صحفية لمنتدى اللاجئين الدولي التي تم تنظيمها يوم الأربعاء في مكتب التمثيل الكوري لمنظمة اللاجئين التابع للأمم المتحدة بسيول. وقال الفنان خلال الإحاطة إن اللاجئين هم جيراننا الجدد مؤكدا على فرص التقليل من سوء الفهم تجاه اللاجئين مع مرور الوقت على غرار أي سوء تفاهم قد يحدث في التعارف بين الجيران. وظل جونغ الذي عين سفيرا فخريا لمنظمة اللاجئين التابع للأمم المتحدة في شهر مايو من عام ألفين وأربعة عشر ، يعمل سفيرا للنوايا الحسنة. وشرح جونغ في نفس اليوم أنه كان يقوم بأنشطة تهدف لحماية اللاجئين على مدار خمس سنوات وهي الفترة التي زاد فيها عدد اللاجئين بحوالي خمسة وعشرين مليون شخص. وأضاف أنه سيكون من الصعب حصر مسؤولية حماية اللاجئين فقط عند دول الجوار والدول التي قدم منها اللاجؤون.





وتجدر الإشارة إلى أن كوريا الجنوبية قد تعاملت إيجابيا العام الماضي مع قضية اللاجئين، بحيث تم إدراجها ضمن المسائل الاجتماعية المهمة في البلاد. وذكر جونغ أن الناس يرغبون في إيجاد حلول سريعة لهذه القضية بعد ظهور اختلافات في التعامل مع مسألة اللاجئين مؤكدا على وجوب التفكير والتأمل في كيفية الفهم الجيد للجيران الجدد. وكان الممثل جونغ قد تمكن هلال السنوات الخمس الماضية من زيارة عدد من معسكرات اللاجئين في سبع دول بما فيها نيبال وجنوب السودان وبنغلاديش. وفي شهر يونيو الماضي أصدر كتابا بعنوان " إذا رأيتَ ما رأيتُه " يتحدث فيه عن الأنشطة الخاصة بمساعدة اللاجئين حول العالم.