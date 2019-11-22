إحصائيات تكشف عادات تناول وجبة الإفطار لدى الاطفال

ⓒ Getty Images Bank

من المعروف أن تناول وجبات الفطور يعد أمرا مهما خاصة بالنسبة للأطفال في فترة النمو من أجل بناء عادات غذائية متوازنة وصحية لدى هذه الفئة. ولكن تبين أن أقل من نصف التلاميذ في المرحلة الإبتدائية فقط يتناولون وجبات الفطور بشكل صحيح ومنتظم. وفي هذا السياق أجرت شركة "نونغ شيم" إحصائية مؤخرا على ثلاث مائة تلميذ في الصفوف ما بين الثالث والسادس ممن يزاولون دراستهم بالمدارس الابتدائية، للتعرف على عادات تناول وجبات الفطور لديهم. وفي هذه الإحصائية أجاب أربعة وخمسون بالمائة منهم بأنهم لا يتناولون وجبات الفطور، كما قال ثمانية وعشرون بالمائة منهم إنهم يتناولونها من مرة واحدة إلى ثلاث مرات في الأسبوع، بينما أجاب سبعة عشر بالمائة منهم بتناولها بين أربعة إلى ستة أيام، وأجاب تسعة بالمائة منهم بعدم تناولهم وجبات الفطور على الإطلاق.





وكشفت الإحصائيات أن تصحيح عادات الأطفال فيما يتعلق بتحسين تناول وجبات الفطور أصبح أمرا ملحا. كما كشفت عن وجود اختلافات بين أنواع الأطعمة التي يرغبون في تناولها والأطعمة التي يتناولونها بالفعل. وقال خمسة وأربعون بالمائة منهم إنهم يتناولون أطعمة كورية بما فيها الأرز بينما أجاب اثنان وعشرون بالمائة منهم بتناول الحبوب أو "السيريال". فيما قال سبعة عشر بالمائة منهم إنه يتناول الخبز وأفاد اثنا عشر بالمائة بتناول الفواكه والخضر.

أما بخصوص أصناف الأطعمة المفضلة لديهم، اختار ستة وثلاثون بالمائة منهم الحبوب أو السيريال بينما اختار أربعة وعشرون بالمائة منهم الأطعمة الكورية. كما يفضل ثلاثة عشر بالمائة منهم الفواكه بينما اختار تسعة بالمائة منهم الخبز فقط. وبخصوص اعتمادهم على السيريال كوجبات إفطار، أجاب خمسة وخمسون بالمائة منهم بتناولها كوجبات أساسية، بينما أجاب سبعة وثلاثون بالمائة منهم بأنهم يتناولونها كوجبات خفيفة بعد المدرسة. فيما أكد ثمانية وسبعون بالمائة منهم تناولها مع الحليب.