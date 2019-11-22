فن الكي بوب يؤثر على السياحة في كوريا

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اختار عشاق الكي بوب في مختلف أنحاء العالم فرقة "بي تي إس" كأكثر المطربين المحبوبين في هذا الفن العالمي. كما أعرب تسعة من كل عشرة من عشاق فن الكي بوب عن نيتهم زيارة كوريا لغرض السياحة، مما يشير إلى الدور الإيجابي لهذا الفن في صناعة السياحة الكورية.

وقد أجرت مؤسسة السياحة الكورية إحصائية على اثني عشر ألفا وستمائة وثلاثة وستين شخص من عشاق فن الكي بوب في مائة وإحدى عشرة دولة، للتعرف على أكثر نجوم الكي بوب تفضيلا لديهم والتعرف كذلك عن مدى وجود نية لدى هؤلاء في زيارة كوريا. حيث بينت الإحصائية أن فرقة "بي تي إس" احتلت المركز الأول في سبر الأراء تلتها فرق "اكسو" ثم "سوبرجونير" ثم "بيك بينغ" ثم "شين هوا" في المراكز ما بين الثاني وحتى الخامس من الترتيب. وبينت الإحصائية وجود سبعة من بين كل عشرة عشاق قد مارسوا بالفعل تجربة زيارة كوريا. فيما أجاب سبعة وثمانون بالمائة منهم بأن فن الكي بوب أثر بصورة فعلية ومباشرة على زيارتهم لكوريا.

كما تبين أيضا أن ثمانية وخمسين بالمائة منهم قد اشترى منتجات متعلقة بهؤلاء النجوم بينما زار سبعة وأربعون بالمائة منهم مواقع صور بها نجوم الكي بوب إعلانات تجارية. من ناحية أخرى تبين أن تسعة من بين كل عشرة عشاق لفن الكي بوب يأملون في زيارة كوريا في المستقبل خاصة منهم محبو فرقتي " بي تي إس" و"أكسو" الذين سجلت لديهم نية عالية في زيارة كوريا. وحسب تصنيف الدول، لم يُعرب عشاق فن الكي بوب من بين الدول القريبة جغرافيا كالصين واليابان فقط عن رغبتهم في الزيارة، بل أيضا عشاق الكي بوب في الدول البعيدة جغرافيا بما فيها إسبانيا والمكسيك وروسيا وألمانيا.

وفي هذا السياق أبدى هؤلاء اهتماما كبيرا بالأطعمة الكورية والمسلسلات التلفزيونية وبرامج التسلية واللغة الكورية ومستحضرات التجميل، مما يثبت التأثير المباشر لثقافة الكي بوب على صناعة الثقافة والسياحة الكورية.