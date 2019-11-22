تكريم الفائزين في مسابقة الإلقاء والكتابة باللغة العربية

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أقيمت في الأسبوع الماضي المسابقة الثامنة للإلقاء والكتابة باللغة العربية تحت إشراف الملحقية الثقافية السعودية في كوريا وتحت رعاية صندوق إس أويل للثقافة. وشارك في هذه المسابقة التي أقيمت في جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية أحد عشر طالبا جامعيا في مجال الإلقاء بينما شارك في مجال الكتابة سبعة عشر طالبا في مرحلتي البكالوريوس والماجستير. وفي مجال الإلقاء، وجه أساتذة لجنة التحيكم عددا من الأسئلة الارتجالية إلى المشاركين لتقييم قدرتهم على الإلقاء باللغة العربية وفهم الثقافة العربية وملكاتهم في التفكير.

ومن بين المواضيع المطروحة في الأسئلة، الحديث عن بعض خصائص الثقافة العربية والصعوبات التي يلمسونها خلال تعلم اللغة العربية بالإضافة إلى الطبق المفضل الذي يستطيع المشارك طبخه بشكل جيد، وغيرها. وفاز الطالب يانغ مون كيو في قسم اللغة العربية في جامعة هانكوك بالمركز الأول بعد أن أدلى برأيه حول الموضوع الارتجالي وهو " الأعياد الكورية" بنطق ممتاز ومهارة في الحديث. وبالنسبة لمسابقة الكتابة جرت في مجالي " الكتابة المسبقة" و"الكتابة الارتجالية". وكان على الطلاب المشاركين في مجال "الكتابة المسبقة " أن يقوموا بتلخيص وتحليل رواية كورية بشكل موجز باللغة العربية.

أما في مجال الكتابة الارتجالية فكان الموضوع هو أثر التقنية على الإنسان. وفاز الطالب "لي هاك سو" من كلية الترجمة للدراسات العليا في جامعة هانكوك للدراسات الأجنبة بالمركز الأول في هذه المسابقة. وتجدر الاشارة إلى أن هذه المسابقة تساهم بدور كبير في إثارة وتوجيه الاهتمام في الوسط الطلابي من أجل تحفيز الطلاب على محبة ودراسة اللغة والثقافة العربية.