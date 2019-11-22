العثور على نجمة الكيبوب كوهارا ميتة في منزلها

تم العثور على المطربة الكورية "كوهارا" العضوة السابقة في فرقة "كارا" النسائية ميتة في الساعة السادسة من مساء أمس الأحد في منزلها جنوب سيول.

وقالت الشرطة إنها تجري تحقيقات في التفاصيل المتعلقة بسبب الوفاة بما في ذلك إمكانية اتخاذ المطربة "كو" خيارات صارمة.

وقد بدأت المطربة "كو" نشاطها الغنائي عام 2008 كعضوة في فرقة "كارا"، ومارست أنشطتها كمطربة منفردة في كوريا واليابان بعد تفكيك الفرقة.