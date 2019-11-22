عادت فرقة CIX من جديد بميني ألبوم ثانٍ

كما أطلقت الفرقة أيضًا في ألبومها "مرحبًا، مكان غريب" فيلم قصصي يناقش عدة قضايا ومشاكل اجتماعية تحدث داخل المدرسة وخارجها، مثل جحيم إجراءات القبول بالجامعات، والعنف المدرسي، والإهمال، والأسر المفرقة، وغيرها، مما جعل الألبوم محط الاهتمام

الأغنية الأساسية في الألبوم بعنوان "خدر Numb" هي أغنية هيب-هوب راقصة تخاطب المراهقين الذين يفقدون أحلامهم وإحساسهم بالتدريج بسبب عدم اهتمام الكبار وإهمالهم، ومن المتوقع أن يكون لبراعتهم المميزة في العروض الراقصة أثر كبير على المشاهدين





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