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'"لا يوجد ما يسوء ابنتي. لها وظيفة جيدة، ولا ينقصها أي شيء". لطالما كانت الأم واثقة من ابنتها، وكانت تقدمية جدًا فيما يتعلق بحياة ابنتها، فكانت تتجاهل كل الأعراف والتقاليد العتيقة بكل سهولة من أجلها. قالت الأم: "حتى هؤلاء الذين شاركوا في الحركة الثورية تزوجوا. ألا يوجد أي شخص يستثير اهتمامك؟". بهذه الطريقة، كانت الأم تحاول استخلاص ما تنتويه ابنتها، وأن توحي لها بالزواج'.









كانت حقيقة أنها لم تنجب أمرًا جيدًا في مثل حالتها، لكن والدتها كانت تشعر بالحزن لأن ابنتها صارت أرملة في مثل هذه السن الصغيرة.









'أمسكت الأم بمعصم ابنتها في قوة لتلقي الصورة، شعرت هيون-سوون فجأة بفجوة كبيرة تتسع بينها وبين والدتها. قالت: "أنا لم أتزوج مجددًا، وربيتكما وحدي أملًا في أن نعيش حياة أفضل، وليس لأعطي ابني الوحيد العزب لبضاعة مستعملة!" قالت هيون-سوون: "أماه! اهدئي رجاء" احتضنت هيون-سوون كفي والدتها بين راحتيها وقالت: "طبقًا لما تقولينه، يجب أن أُلقى أنا أيضًا في صندوق قمامة قذر، فأنا أيضًا بضاعة مستعملة تماما مثل يون-كيونغ" كانت هيون-سوون تبتسم وهي تقول هذا، لكن التعبير المرتسم على وجه والدتها تغير تماما فجأة، كان من الواضح أنها تحاول إخفاء حرجها خلف قناع حديدي. رأت هيون-سوون أنها اللحظة المناسبة لجعل أمها ترى الأمور على حقيقتها. قالت: "كيف ستشعرين إن عامل أحدهم صورتي بهذه الطريقة؟" صاحت الأم: "يا إلهي! ماذا الذي…..؟ ألا تستطيعين أن تصمتي قليلا؟" دفعت الأم يدي ابنتها وكأنها تريد أن تغطي أذنيها، ثم استدارت مبتعدة عنها. كانت كلمات ابنتها قد آلمتها إلى حد كبير، وكأنها ضربة وجهت إلى جرح عميق، فتضاعف شعورها بالأسى والأسف إلى درجات لا يمكن وصفها'.









#من شريط مقابلة البروفيسور بانغ مين-هو أستاذ الأدب الكوري بجامعة سيول الوطنية

تتحدث هذه القصة عن صحوة النساء. لم يربط الكثير من الكتاب بين استقلال كوريا وتحرير المرأة، لكن ليم سوون-دِك قالت إن النساء يجب أن يتحررن بعد أن تحررت كوريا من الاستعمار الياباني. كما دافعت عن حق المطلقات والأرامل في الزواج من جديد، وكانت ترى أن الأمهات لا يجب أن يحاولن منع أبنائهن من الزواج بالمطلقات أو الأرامل. وبهذا، يمكن النظر إلى الموضوع الأساسي للقصة من منظور تحرير المرأة.









الكاتبة "ليم سوون-دِك 임순득":

وُلدت الكاتبة "ليم سوون-دِك 임순득" في 11 فبراير عام 1915. ولها العديد من الأعمال المميزة مثل "يوم الأحد"، و"مظاهرة"، وغيرها.