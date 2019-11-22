استبيان يكشف تفضيل الشباب الكوري الزواج من منتجي مقاطع فيديو اليوتيوب

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وفقاً لنتيجة استبيان عن الزواج أجرته شركة "ديو(듀오)" للمعلومات وشمل 412 شابا وشابة من غير المتزوجين مؤخراً، تبين أن 69 بالمائة من الشباب و67 بالمائة من الشابات قد أجابوا بنعم على سؤال مفاده "هل لديك اهتمام بالزواج من منتجي مقاطع الفيديو على اليوتيوب؟". وفيما يتعلق بالسبب الذي يقف وراء اختيارهم تلك الإجابة، رد 35.4 بالمائة من المشاركين الشباب في الاستبيان بإمكانية القيام بالعمل أو بالأعمال المنزلية سويا مع القرين فيما رد 22 بالمائة من المستجوبين باحتمال الحصول على دخل مرتفع.





وقال 21.4 بالمائة منهم إن اختيارهم يبرره احتمال الحصول على عمل يوفر وظيفتين في ذات الوقت، أما 14,3 بالمائة من الشباب، فأجاب بأن الجاذبية لدى منتجي الفيديو هي التي تجعلهم يختارون الارتباط بهم بالزواج. أما الذين أجابوا بـ"لا" فبلغت نسبتهم 32 بالمائة من المشاركين في الاستبيان حيث أيد 41 بالمائة منهم رفضهم ذلك الارتباط بعدم الاستقرار في الدخل، أما 24 بالمائة منهم، فبرروا رفضهم بغياب الحياة الشخصية أو بفقدان الخصوصية في تلك العلاقة الزوجية.

وعلاوة على مهنة إنتاج الفيديو على اليوتوب، توجد مهن جديدة مفضلة لدى أولائك الشباب من غير المتزوجين على غرار المختصين في صنع الطائرات بدون طيار التي احتلت نسبة 29 بالمائة، ووسيط النزاع عبر الإنترنت التي احتلت نسبة 26 بالمائة، ومحلل إنترنت الأشياء التي حظيت بنسبة 21.7 بالمائة والخبير المستشار في وسائل التواصل الاجتماعي التي بلغت نسبة مؤيديها 16 بالمائة وغيرها. ومن الملاحظ حدوث تنوع كبير في الوظائف الجديدة، حيث يُعتقد أن ذلك انعكاس لبدء عصر الثورة الصناعية الرابعة، لذلك نلمس اختلافا شاسعا بين الجيلين القديم والجديد من الشباب من حيث اختيار المهن.