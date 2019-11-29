الجمعية الكورية للدراسات الشرق أوسطية تنظم ندوة علمية دولية وحدثا تذكاريا

مصدر الصور : الجمعية الكورية للدراسات الشرق أوسطية

نظمت الجمعية الكورية للدراسات الشرق أوسطية ندوة علمية دولية وحدثا تذكاريا خاصا بمرور 40 عاما على تأسيس الجمعية في الفترة ما بين 22 و24 من هذا الشهر.

وتم ذلك تحت رعاية مؤسسة البحوث الوطنية الكورية ووزارة الخارجية الكورية والمعهد الكوري للسياسات الاقتصادية الدولية والسفارة السعودية وشركة أس كي إينوفايشون وشركة إس أويل والجمعية الكورية العربية.

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية الكورية للدراسات الشرق أوسطية تعد أكبر وأعرق الجمعيات العلمية المتخصصة في الدراسات الشرق أوسطية في البلاد. وشارك في هذه الندوة الدولية التي أقيمت يوم السبت الماضي في المبنى الدولي التابع لجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية عدد كبير من العلماء المحليين والعرب والأجانب علاوة على عدد من الدبلوماسيين العرب لدى كوريا.

ومن بينهم سعادة السفير العماني "محمد الحارثي" وسعادة السفير الأردني "عادل العضايلة" وسعادة نائب رئيس البعثة في السفارة المغربية "سيدي محمد البكاري".

كما شارك في الندوة 19 عالما قدموا من عشر دول أجنبية وهي أمريكا وبريطانيا وأستراليا والإمارات والسعودية ومصر وتركيا وإيران ووفد من الجمعية اليابانية للدراسات الشرق أوسطية إلى جانب عدد من العلماء المحليين المتخصصين في هذا المجال.

وألقى الأستاذ لي إين سوب رئيس الجمعية كلمة افتتاحية خلال مراسم افتتاح الندوة ثم ألقى سعادة السفير الأردني عادل محمد العضايلة والرئيس السابق للجمعية اليابانية هيديميتشو كوروكي كلمتين للتهنئة.

وألقى الأستاذ أنوش إهتيشامي من جامعة درهام كلمة رئيسية بعنوان "مسابقة السلطة في الشرق الأوسط". وبعد ذلك تم تقديم ثلاثين بحثا علميا في ثمان جلسات مختلفة.

كما أقيمت في يوم 24 من هذا الشهر في فندق غراند أمبيسادر بسيول، مراسم توزيع الجوائز المتعلقة بمسابقة "يو سي سي" أو المحتويات التي أبدعها المستخدمون وأصحاب البحوث العالمية تحت إشراف وزارة الخارجية الكورية والجمعية الكورية للدراسات الشرق أوسطية.

وأقيمت بعد ذلك المراسم التذكارية ال40 للجمعية العلمية التي تأسست في عام 1979 بحضور سعادة السفير الأردني والملحق الثقافي السعودي سامي عبد الوهاب.





مصدر الصور : الجمعية الكورية للدراسات الشرق أوسطية