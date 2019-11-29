زيارة السفير الإماراتي لدى سيول إلى مقر الهيئة الكورية لتنمية القرى الزراعية

مصدر الصورة : ادارة التنمية الريفية الكورية

التقى السفير الإماراتي لدى سيول عبد الله سيف النعيمي يوم الإثنين الماضي برئيس هيئة تنمية القرى الزراعية كيم كيونغ كيو حيث أعرب الدبلوماسي الإماراتي عن نية بلاده نقل التقنية الزراعية الكورية المتقدمة إلى الإمارات.

واستعرض رئيس الهيئة الكورية بالمناسبة معظم الإنجازات البحثية الرئيسية التي أحرزتها الهيئة وتوجهاتها الدراسية. كما أعرب عن استعداده التام للتعاون الفعال في مجال التقنية الزراعية مع الجهات الإماراتية ذات الصلة.

وناقش رئيس الهيئة مع السفير الإماراتي سبل التعاون في مجال التقنية الزراعية بين البلدين. وتعرف السفير الإماراتي على تقدم التقنية الزراعية الكورية من خلال زيارة كل من البيت البلاستيكي الذكي المعد لمقاومة درجات الحرارة المرتفعة بالمعهد الوطني لعلوم النباتات والأشجار، إلى جانب متحف الزراعة الحديثة التابع لمركز علم الزراعة.

وقال السفير النعيمي إنه يأمل في أن تساهم التقنية الزراعية الكورية التي حققت نموا مبهرا من الثورة البيضاء باستخدام البيوت البلاستيكية وحتى الزراعة الذكية الرقمية في إنتاج المحاصيل الزراعية بالإمارات التي تتميز بارتفاع مستويات درجات الحرارة والرطوبة. وطالب الجهة الكورية بالاهتمام والدعم المستمرين في هذا المجال.

يذكر أن هيئة تنمية القرى الزراعية الكورية قد أبرمت في شهر مايو الماضي مذكرة للتفاهم مع الجانب الإماراتي في مجال التعاون في بحث وتطوير الزراعة. وتنفذ الجهات المعنية للبلدين حاليا تسعة مشروعات علمية مشتركة.