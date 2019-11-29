تنظيم النسخة الثانية من بطولة كأس السفير الكويتي للتيكواندو في البحرين

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نظم الاتحاد البحريني للتيكواندو بالتعاون مع السفارة الكورية لدى البحرين اليوم، النسخة الثانية من بطولة كأس السفير الكوري للتيكواندو بصالة الاتحاد البحريني لذوي الإعاقة "ذوي العزيمة" بمدينة عيسى الرياضية.

وتجدر الإشارة إلى أن النسخة الأولى من البطولة نظمت يوم 23 من شهر نوفمبر من العام الماضي، بمشاركة حوالي 100 لاعب يمثلون 12 ناديا ومركزا تدريبيا لرياضة التايكواندو حيث حضر حوالي 300 من الجمهور فعاليات البطولة وقدموا الهتافات والتشجيعات الحماسية إلى اللاعبين المشاركين لتنتهي البطولة الأولى بكل نجاح.

وفي النسخة الثانية زاد عدد اللاعبين المشاركين ليصل إلى 120 لاعباً ولاعبة يملثون 17 ناديا ومركزا، تنافسوا على إحراز 20 ميدالية ذهبية في مختلف الأوزان المعتمدة في البطولة.

وبهذه المناسبة، قال رئيس الاتحاد البحريني للتيكواندو عبدالله عيسى الدوي: إن منافسات النسخة الثانية لبطولة كأس السفير الكوري للتيكواندو جرت تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية والسفير الكوري لدى البحرين كو هيون مو.

وأضاف أن هذه البطولة ستساهم في تشكيل الفرق والمنتخبات الوطنية القادرة على تمثيل البحرين بشكل مشرف من خلال المنافسة على تحقيق المزيد من الإنجازات في الفترة القادمة. وثمن رئيس الاتحاد البحريني للتيكواندو التعاون الكبير من قبل السفير الكوري، في دعم برامج الاتحاد للمساهمة في النهوض برياضة التيكواندو البحرينية.

كما أكد على أن ذلك يعكس مدى حرص واهتمام السفير على ترجمة الجهود الكورية في مواصلة دعمها للاتحادات الوطنية في قارة آسيا، بشكل يمكن من الارتقاء بمستوى هذه الرياضة، التي تعتبر أيقونة الرياضات القتالية بكوريا.