ريّان تشيه سو يونغ: أخطط لأكون خبيرا حقيقيا في شؤون الشرق الأوسط





الطالب الجامعي الكوري في قسم اللغة العربية بجامعة "هانكوك" للدراسات الأجنبية "تشيه سو يونغ"، واسمه العربي "ريان"، يقول إنه يسعى لأن يصبح خبيرا حقيقيا في شؤون منطقة الشرق الأوسط.

"ريان" فاز بالمركز الثاني في الدورة الثامنة من مسابقة الإلقاء والكتابة باللغة العربية، التي تنظمها الملحقية الثقافية السعودية في كوريا، وبرعاية صندوق "إس أويل للثقافة". و أعرب في مقابلة مع القسم العربي بالكي بي إس عن سعادته ورضائه بحصوله على المركز الثاني، خاصة وأن الاختبارات كانت صعبة، حيث تضمنت أسئلة ارتجالية شفوية من قبل لجنة التحكيم لتقييم مستوى الممتحنين.

وأضاف "تشيه" أنه أتيحت له في عام 2016 فرصة للمشاركة في برنامج للتبادل الشبابي بين السعودية وكوريا، ووصف تلك المشاركة بأنها تجربة ثمينة أضافت له الكثير لتعميق فهمه للغة والثقافة العربية. كما أكد أنه استفاد كثيرا خلال فترة خدمته العسكرية كجندي مترجم للغة العربية.

المزيد من التفاصيل في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".





ⓒ تقديم الصور : ريان تشيه سو يونغ