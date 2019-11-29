شرب السوائل الساخنة يزيد من مخاطر الإصابة بسرطان المريء

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من الملاحظ وجود عدد كبير من الناس ممن يحبون شرب القهوة الساخنة أوتناول الحساء أوالشربة الساخنة ولكن ماذا لو كانت هذه الأفعال أو التصرفات اللاواعية، سببا في الإصابة بمرض السرطان، فقد توصلت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الشاي الساخن قد يحتاجون إلى تركه يبرد بعض الوقت، لتجنُّب زيادة خطر الإصابة بسرطان المريء. ووفقا للبحث، تبين أنّ الأشخاص المتعودين على تناول الشاي بانتظام بدرجة حرارة تصل إلى 60 درجة مئوية أو أعلى، تزداد لديهم مخاطر الإصابة بهذا المرض بمقدار 90%.

وقد تتسبب حرارة المشروب الساخن في إصابة بطانة المريء مما يؤدي لحدوث التهابات، قد تؤدي بدورها إلى إلحاق الضرر بالحمض النووي للأنسجة وتحفيز إنتاج المواد الكيميائية المسببة للسرطان. والجدير بالذكر أن سرطان المريء هو سادس أكثر أسباب الوفايات شيوعًا على مستوى العالم بالنسبة لهذا النوع من المرض. والأمر المقلق أن الأعراض المبكرة للمرض تعتبر قليلة جدا، فإذا وجدت أعراضا غير طبيعية وذهبت إلى المستشفى، يكون السرطان قد تطور بالفعل إلى مرحلة متقدمة. ومن المعروف أن المريء هو عبارة عن أنبوب طويل ومفرغ يسري من الحلق وحتى المعدة ولكن لا توجد طبقة واقية على الغشاء المخاطي لذلك يمكن للحرارة الساخنة أن تلحق الضرر بسهولة بالمريء وأن تتسبب في السرطان في حال تكرارها.

وفي هذا الصدد صنّفت الوكالة الدولية لبحوث السرطان، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، تناول المشروبات الساخنة للغاية بدرجة حرارة أعلى من 65 درجة مئوية مادة مسرطنة محتملة. وقد تتضمن الأعراض صعوبات في البلع، وعسرا في الهضم أو حرقة مستمرة بالمعدة، وتقيؤا سريعا للطعام فور تناوله، وفقدانا للشهية والوزن.





يُشار إلى أن من الأسباب الرئيسية الأخرى التي يمكن أن تقف وراء الإصابة بسرطان المريء إلى جانب التناول المفرط للمشروبات الساخنة، شرب الكحول والتدخين على وجه الخصوص فشرب الكحول مع التدخين يضاعف خطر الإصابة بالمرض بنسبة 44 مرة، ولذا يُنصح الأشخاص المدخنون والذين يفرطون في تناول المشروبات الكحولية بالخضوع للتنظير مرة واحدة على الأقل كل عام.

إن ترك كوب الشاي الساخن أو فنجان القهوة الساخنة أربع دقائق على الأقل قبل تناولها، وترك الأطعمة والمشروبات بشكل عام تبرد إلى الحد المقبول قبل تناولها، يقلص بشكل كبير من مخاطر الإصابة بالسرطان