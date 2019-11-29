وزارة الثقافة الكورية تعمل على إنشاء متحف خاص بالحروف العالمية

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من المتوقع أن يتم في منطقة سونغ دو إنشاء متحف خاص بالحروف العالمية يمكن من خلاله التعرف على جميع أنواع الحروف البشرية. وفي هذا السياق أقامت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة مراسم خاصة بإطلاق عملية إنشاء المتحف في حديقة " سونغ دو" بمنطقة سونغ دو بمدينة إنتشون الواقعة غرب البلاد. ويذكر أن الوزارة الكورية تعمل على إنشاء المتحف من أجل المساهمة في حفظ ونشر تنوع الحروف البشرية. ومن المقرر أن يتم إنشاء المتحف المكون من طابقين فوق الأرض وطابق واحد تحت الآرض على مساحة تصل إلى تسعة عشر ألف وخمسمائة متر مربع، متخذا شكل لفة من الورق.

ومن المتوقع أن تصل تكلفة هذا المشروع إلى واحد وستين مليار وون. وشرحت الوزارة أن المتحف تم تصميمه لينسجم مع المحيط الخارجي، حتى يترسخ لدى الزوار شعور بأن هذا المشروع يعد عملا فنيا لا مجرد بناء. كما تخطط لإتاحة تجربة جديدة أمام الزوار في المساحة المحيطة بالمبنى، من خلال الحوائط المنحنية داخل المتحف وخارجه. ويذكر أن من أهم مرافق المتحف جناح مخصص للعرض الدائم وجناح آخر مخصص للعرض المخطط ومتحف للأطفال ومخزون للكتب ومكتبة وقاعة متعددة الأغراض ومقهى. وتنوي الوزارة الشروع الفعلي في تنفيذ عملية الإنشاء خلال النصف الأول من العام القادم لتستكمل الأشغال بحلول نهاية عام ألفين وواحد وعشرين. ومن المتوقع أن يفتتح المتحف في عام ألفين واثنين وعشرين.





وتجدر الإشارة إلى أن المراسم الخاصة بإطلاق المشروع التي جرت أمس قد شهدت إقامة مختلف أنواع المعايشة بما فيها تحويل الحروف الكورية إلى الحروف الأخرى مثل الحروف الهيروغليفية والمسمارية والسيريلية· بالإضافة إلى صنع حروف بريل للمكفوفين وممارسة فن الخط. وبهذه المناسبة، قال "بارك يانغ اوو" وزير الثقافة إن هذا المتحف سيتيح للزوار فرصة إحياء معنى وقيمة التنوع الثقافي في عصر العولمة مضيفا أن الوزارة ستبذل أقصى الجهود لتنفيذ السياسات الثقافية المتمثلة في إعادة اكتشاف مختلف الموروثات الثقافية والتاريخية وإيجاد القيم الجديدة.