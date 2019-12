وزارة الزراعة الكورية تجري استبيانا للتعرف على نمط استهلاك الأطعمة خارج المنزل

ⓒ Getty Images Bank

في نهاية كل عام، نسمع كثيرا عن التوقعات أو التنبؤات بالعام القادم. ومن هذا المنطلق، صرحت وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية والمؤسسة الكورية لتجارة المنتجات الزراعية والبحرية بأنهما اختارتا أربعة كلمات رئيسية ستسيطر على سوق المطاعم الكورية العام القادم، وهي "المحيط الأخضر"، و"اشترني من أجلي أنا Buy me - For me)" و"استهلاك التدفق المتعدد (multi-streaming) " و"تناول الأطعمة الممتازة والسهلة خارج البيوت" والجدير بالذكر أن المحيط الأخضر يعني سوقا يتم فيها إيجاد قيمة مضافة جديدة باستخدام القيمة الصديقة للبيئة بعد تجاوز المحيط الأزرق الذي يعني ترك المحيط الأحمر وإيجاد سوق جديدة. ومن بين أمثلة المحيط الأخضر، سوق الخدمات الغذائية الصديقة للبيئة بما فيها التخلص من المنتجات البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة فقط، والمطاعم الخاصة بالخضر فقط، واللحوم المصنوعة من الخضر. وتعني اشترني – من أجلي أنا" أي الاستهلاك من أجل شخصي أنا. وهي عبارة عن ظاهرة استهلاك المنتجات والخدمات التي تلبي مختلف أنواع القيم والطبائع الشخصية، تركيزا على جيل الشباب.





ويشير استهلاك التدفق المتعدد، إلى ظاهرة تنشيط وتفعيل المحتويات والتسويق التي تثير الرغبة في تناول الأطعمة في المطاعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها يوتيوب وفيسبوك وإنستغرام. أما تناول الأطعمة في المطاعم الممتازة والسهلة فهي عبارة عن ظاهرة الاستهلاك التي تسعى إلى توفير خدمات سهلة وذات جودة عالية في آن واحد في ظل زيادة الوافدين على المطاعم بمفردهم وانتشار التطبيقات الخاصة بتوصيل الأطعمة. وقد ظلت الوزارة الكورية تجري إحصاءات للتعرف على اتجاهات تناول الأطعمة خارج البيوت منذ عام ألفين وأربعة عشر من أجل مساعدة صناعة المنتجات الغذائية والتواصل مع المستهلكين. واختارت من أجل ذلك الكلمات الرئيسية الأربع من خلال المسوح الوثائقية، وإجراء استبيان لرأي الخبراء، وتحليل للبيانات الكثيرة وغيرها.





من ناحية أخرى كشفت الوزارة عن نتيجة إحصائية أجرتها على ثلاثة آلاف وخمسة وسبعين مستهلكا للأطعمة خارج البيوت للتعرف على نمط استهلاك هذه الفئة من المستهلكين خلال عام ألفين وتسعة عشر. وتبين في الإحصائية أن معدل عدد المرات التي يتم فيها تناول الأطعمة خارج البيوت في الشهر الواحد، قد بلغ ثلاث عشرة مرة، لينخفض مرة بالمقارنة مع العام الماضي الذي كان المعدل قد بلغ فيه، أربع عشرة مرة شهريا.

والشيء الافت أن معدل المصاريف التي تنفق لتناول الأطعمة خارج البيوت قد بلغ ثلاثمائة وستة آلاف وون شهريا بعد أن كان المعدل في حدود مائتين وثلاثة وتسعين ألف وون. وحول أنواع المطاعم الرئيسية التي زارتها تلك الفئة من المستهلكين، أجاب ثمانية وخمسون بالمائة منهم بإقبالهم على مطاعم كورية بينما أجاب ثمانية بالمائة منهم بترددهم على مطاعم الوجبات الخفيفة. كما أجاب سبعة بالمائة منهم بالإقبال على المطاعم التابعة للشركات أو المصانع. وبالنسبة لمعدل النفقات حسب أنواع تناول الأطعمة خارج البيوت وصل معدل المصروفات من خلال الزيارات إلى المطاعم إلى اثني عشر ألف وستمائة وون بينما بلغ المعدل من خلال اعتماد طلبات التوصيل أربعة عشر ألفا وستمائة وون. كما بلغ معدل الاستهلاك المتأتي من تناول الأطعمة المعلبة عشرة آلاف وثمانمائة وون. كما اتضح في الإحصائية أن معدل عدد مرات تناول الأطعمة بالمفرد قد بلغ أربع مرات شهريا، ليمثل اثنين وثلاثين بالمائة من إجمالي عدد مرات تناول الأطعمة خارج البيوت.