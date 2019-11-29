© COWGOLD

سنتعرف على شركة " كاو غولد Cow Gold"، وهي شركة تنتج الملح السائل.





رئيسها التنفيذي "تشيه جيه دو":

اسم الشركة، "كاو غولد Cow Gold"، مشتق من فصل مقطعيْ الكلمة الكورية "سو غُم 소금" التي تعني "ملح"، حيث إن كلمة "سو 소" وحدها تعني "بقرة" وكلمة "غُم 금" وحدها تعني "ذهب". لذا، بمجرد سماع عبارة ""Cow Gold، يتذكر الكوريون الملح، وسوف يظل هذا الاسم الفريد في ذاكرتهم لفترة طويلة. في البداية، قمنا بتصنيع أجهزة لتنقية المياه الصناعية، ووفرناها لمزارع الملح على الساحل الغربي. وقد أثبتت تلك الأجهزة فعاليتها في تنقية مياه البحر في البداية، لكنها أصبحت قذرة مرة أخرى لاحقًا. ولهذا حولنا تركيزنا فيما بعد على إنتاج الملح بدلاً من ذلك.





أنشئت هذه الشركة في عام 2016، وكانت في البداية تنتج أنظمة لتكرير الملح. وفي تلك الأثناء،ابتكر السيد "تشيه" فكرة جديدة تجمع بين تكنولوجيا القضاء على شوائب مياه البحر وإنتاج الملح. وفي الواقع، فإن كلمة "سو غُم" التي تعني "ملح" باللغة الكورية، تشير إلى أن الملح شيء ثمين، مثله مثل "سو" أي البقرة"، و"غُم" أي الذهب.





رئيسها التنفيذي "تشيه جيه دو":

نستجلب الملح من قرية "شين آن 신안" التي تقع في الجنوب، ثم نذيبه في مياه وظيفية في مصنعنا الداخلي الواقع في "كونغ جو" بمقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ". يقوم جهاز تنقية المياه لدينا بترشيح الشوائب من الماء المالح حوالي ثلاث مرات، ثم نضع الماء في وعاء معرض للأشعة تحت الحمراء لمدة 24 ساعة قبل أن نتركه يجف في غرفة من الطين الأحمر لمدة 48 ساعة. في هذه العملية، تتم إزالة المعادن الثقيلة.





تستخدم شركة "كاو غولد" ملح البحر الطبيعي الذي يتم انتشاله من الطين في منطقة "شين آن" على الساحل الغربي. يعتبر الملح في تلك المنطقة أحد أفضل خمسة أنواع من الملح في العالم، فهو غني بالمعادن والحديد والكالسيوم. وتقوم الشركة بإذابة الملح عالي الجودة في المياه باستخدام التورمالين، وهو أحد الأحجار الكريمة، لكنه الوحيد على الأرض الذي لديه خصائص كهربائية دائمة، قبل أن يتم ترشيح الملح على خمس مراحل مختلفة. يقوم نظام التكرير الذي طورته الشركة بإزالة 99.9% من الشوائب من ملح البحر ويحافظ على سلامة المواد المفيدة فيه. والمدهش هو أن الملح المكرر بهذه الطريقة يأخذ شكل السائل، وليس المسحوق. لكن الملح السائل قد لا يزال غير مألوف بالنسبة للمستهلكين، ومن أجل مساعدتهم على استخدام الملح السائل بسهولة، طورت الشركة ملحا يتم رشه كسائل باستخدام تقنية جسيمات النانو. وفي العام الماضي، حصلت الشركة على جائزة الابتكار من مجلة تابعة لشركة فرنسية رائدة للبيع بالتجزئة.





رئيسها التنفيذي "تشيه جيه دو":

ملحنا السائل يحمل الاسم التجاري "بيت نول 빛 노을"، وهي عبارة تعني تقريبًا "توهج غروب الشمس"، ويحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم. ولذلك فهو جيد جدا للناس الذين يتبعون حمية غذائية وللأشخاص الذين يعانون من ارتفاع في ضغط الدم. لقد بذلنا مجهودًا كبيرًا في تطوير هذا الملح، لذلك فإننا نشعر بالسعادة والفخر جدًا بالفوز بتلك الجائزة المرموقة في فرنسا حيث إننا أول شركة كورية تفوز بتلك الجائزة.





© COWGOLD

حصل الملح الذي تنتجه شركة "كاو غولد" على إشادة كبيرة كمنتج مبتكر، ليس فقط لأنه كان أول ملح سائل في العالم، ولكن أيضا لأنه يحتوي على نسبة منخفضة جدًا من الصوديوم. ففي حين يحتوي الغرام الواحد من الملح المسحوق على 0.91 غرام من الصوديوم، فإن ثلاث رشات من الملح السائل، والتي تحتوي على غرام واحد من الملح، فيها 0.0299 غرام فقط من الصوديوم. ولإنتاج هذا الملح السائل، يتم تذويب ملح البحر الطبيعي في الماء أولاً، ثم يتم تكريره من خلال جهاز لتنقية المياه القلوية، بحيث يمكن تحقيق مستوى الملوحة المطلوب. ولاستخدامه في الطهي، يمكن ببساطة رش هذا الملح السائل على الطعام دون الحاجة إلى مزج مكونات الطعام مرارًا، أو بذل مجهود لرش الملح المسحوق بشكل متساوٍ.





رئيسها التنفيذي "تشيه جيه دو":

يتعرض الملح المسحوق المحفوظ في حاوية، للتلف الناتج عن الرطوبة والغبار إذا كان الغطاء مفتوحًا. لكن الملح السائل يمكنه الحفاظ على أفضل حالاته لفترة طويلة. يمكن لمستخدمي منتجنا من الملح رشه مباشرة على أي طعام، مثل البيض المقلي أو اللحوم، كما أنه يتميز بانخفاض الصوديوم دون أن يغير ذلك من نكهته.





حصلت منتجات شركة "كاو غولد" على التقدير في فرنسا، التي يعتبر الطهاة فيها ذوي دقة شديدة في اختيار نوع الملح، ومن ثم تمكنت الشركة من تحقيق اختراق في السوق الفرنسية. ومن خلال رش سائل الملح الصحي منخفض الصوديوم، والذي لا يشكل كتلة صلبة لكنه يتخلل محتويات الطعام بشكل متساوٍ، يمكن أن يتم طهي مختلف الأطباق الشهية. والآن تتحرك الشركة نحو هدفها المتمثل في الفوز بلقب أفضل شركة منتجة للملح في العالم.





رئيسها التنفيذي "تشيه جيه دو":

تمكنا من دخول السوق الفرنسية من خلال منتجاتنا الصحية الموثوق بها، ونأمل في استكشاف أسواق أوسع، وأن ننمو أكثر لنصبح شركة عالمية. الذهب لا يتحلل أبدا. ومثل الملح والذهب، نود أن تبقى جودة منتجاتنا ثابتة دون تغيير.





النبيّ عيسى وصف حوارييه بأنهم "ملح الأرض". ومن خلال تطوير نوع جديد من الملح، تعمل شركة "كاو غولد" على تعزيز قيمة هذه المادة الطبيعية الثمينة التي لا غنى عنها، وتوسيع آفاق السوق ذات الصلة بشكل أكبر.