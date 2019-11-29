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تجتاح حاليا موضة جديدة في سوق الملابس الكورية أوساط المراهقين والشباب تسمى "ببوغوري (뽀글이) "، حيث أن غالبية الشباب يمتلكون لباسا واحدا على الأقل من لباس "ببوغوري"، وهو نوع من المعاطف يسمى بـeco-fur" أي "الفرو البيئي" مصنوع من النسيج المقلد الذي يحاكي الصوف الحقيقي.

وكانت الموضة الخاصة بالمعاطف الجلدية في العالم قد شهدت تغيرا كبيرا في الآونة الأخيرة باتجاه إبداع أنماط جديدة من الموضة التي تهتم بحماية البيئة وتحترم الحيوان. وقد بدأت هذه الموضة منذ عشر سنوات وزاد حجم مبيعاتها هذا العام بـنسبة 300 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، كما أن أسعارها تعد منخفضة جداً قد تصل إلى مستوى عُشر أسعار الملابس الجلدية الحقيقية فقط.

علاوة على ذلك تتمتع تلك الألبسة بجودة وتصميم ممتازين مما يجعلها لا تختلف كثيرا عن الملابس الجلدية الأخرى، ويشارك الفنانون والمشاهير أيضاً في حملة لباس "ببوغوري" بموضة جذابة، مما جعل الكثير من الشباب ينجذبون باستمرار إلى هذه الموضة.