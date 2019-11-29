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أمكن اعتبارا من نوفمبر الماضي الاستفادة من خدمة الإنترنت اللاسلكية المجانية "واي فاي"داخل الحافلات التي تعمل وسط مدينة سيول، حيث أثر استخدام مترو الأنفاق بشكل أساسي على وسائل المواصلات الأخرى مثل الحافلات التي ظلت مهمشة وغير مستفيدة من شبكات الإنترنت اللاسلكية العامة. إذا سيمكن تجهيز الحافلات بشبكات الإنترنت اللاسلكية المجانية المواطنين من استخدام الإنترنت اللاسلكي بالمجان في جميع وسائل المواصلات العامة إلى جانب مترو الأنفاق دون أي قلق بشأن دفع رسوم الاتصالات، على أن يتم استكمال إنشاء شبكات الإنترنت اللاسلكية المجانية العامة بحلول العام المقبل بنسبة مائة بالمائة في جميع الحافلات داخل المدينة، لتشمل ما يطلق عليها بحافلات "البومة" التي تعمل في وقت متأخر من الليل والحافلات المخصصة للمناطق الواسعة وتلك التي تقصد وجهات بعيدة حسبما قالت بلدية سيول.





والجدير بالذكر أنه أصبح متاحا الآن استخدام الإنترنت اللاسلكي المجاني ومشاهدة مقاطع الفيديو عبر اليوتيوب بسهولة ومن دون أي قلق يذكر عبر استخدام البيانات الموجودة على متن الحافلة أو المترو. لكن على الرغم من تطبيق تقنية الأمان المحسّنة لاينبغي إدخال معلومات شخصية حساسة أو معاملات مالية بسبب طبيعة خدمةWi-Fiالعامة التي يمكن لأي شخص النفاذ إليها، حيث يتعين الحرص دائمًا على عدم الكشف عن اي معلومات شخصية.

بالاضافة إلى ذلك، تم تثبيت شبكة الواي فاي المجانية العامة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية في سيول والتي غالباً ماتُستخدم من قبل الطبقات الاجتماعية المحرومة. وبحلول عام 2022، تخطط المدينة لإنشاء شبكة الواي فاي العامة في جميع مرافق الرعاية الاجتماعية الواقعة في سيول، حيث سيساهم كل ذلك في سد الفجوة المعلوماتية بين الطبقات والتي نجمت عن تزايد عبء دفع رسوم الاتصالات على أمل أن يتم توسيع خدمة الواي فاي المجانية في المناطق الريفية الأخرى.