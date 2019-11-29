وفق إستبيان : 74% من الكوريين يخططون لرحلات محلية خلال فصل الشتاء

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من المتوقع أن تشهد كوريا موجة برد قوية هذا الشتاء في وقت أظهر فيه استبيان أجري مؤخرا أن الكثير من الناس يخططون لرحلات محلية في هذا الشتاء،.فوفقًا لمسح أجراه "Gogo Tour" وهو تطبيق وقع إعداده لتسجيل الحجوزات في الفنادق، قال 74٪ من المشاركين في المسح إنهم يخططون لرحلات محلية خلال شتاء هذا العام. وردا على سؤال بشأن نوع السفر الذي يفضلونه قال 39٪ منهم إنهم يخططون للسفر من أجل تذوق الأكلات المحلية المتنوعة فيما أجاب 33٪ منهم بأنهم يريدون السفر للاستمتاع بالأنشطة الشتوية.

وأجاب 17٪ منهم بأنهم ينوون السفر للمشاركة في مهرجانات محلية متنوعة تقام خلال فصل الشتاء في كوريا، فيما قال 85٪ من المستجوبين الذين اختاروا الرحلة من أجل تذوق الأكلات المحلية اللذيذة إن لديهم خططا للسفر إلى مناطق محلية لتناول عدة أنواع من الأطباق الموسمية الشتوية مثل المحار، والأسقلوب وغووامجي وسمك البلوق وغيرها.

وفي إجابة عن سؤال يتعلق بطبيعة الأنشطة الشتوية التي يفضلون ممارستها،أجاب 38٪ منهم بأنهم يختارون ممارسة ألعاب مثيرة مثل التزحلق على الثلج، والزلاجة، والتزلج على الجليد. وحصلت رحلات سبا (Spa) أي الزيارة إلى الينابيع الساخنة التي يتم زيارتها برفقة العائلة والآباء والعشاق على المركزالثاني بنسبة 34٪. وفي هذا الخصوص، تجدر الإشارة إلى أن الإقبال على السفر إلى "الينابيع الساخنة" قد شهد ارتفاعا بنسبة 6٪ بالمقارنة مع نتيجة المسح الذي أجري العام الماضي. من ناحية أخرى، وفي رد على سؤال بشأن مصدر المعلومات التي يتم الحصول عليها بشأن السفر، احتل البحث عبر مواقع الإنترنت المرتبة الأولى بنسبة 68%، تلته البرامج التلفزيونية المتعلقة بالسفر وSNS اللتين احتلتا على التوالي المركزين الثاني والثالث.