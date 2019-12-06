توايس تختتم جولتها العالمية في سيول العام القادم

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سوف تختتم فرقة "توايس" النسائية جولتها العالمية بحفل غنائي ستقيمه الفرقة في ملعب الجمباز الأولمبي بسيول يومي السابع والثامن من شهر مارس من العام القادم.

وكانت الجولة العالمية لفرقة "توايس" التي شملت 16 مدينة، بما فيها طوكيو ولوس أنجلوس وبانكوك، قد انطلقت في نفس الملعب في شهر مايو الماضي.

وقد كشفت الفرقة عن ألبومها الياباني الجديد بعنوان "& توايس" يوم العشرين من نوفمبر الماضي حيث تصدر هذا الألبوم قائمة "أوريكون" اليابانية للموسيقى في الأسبوع الأول من إصداره.