جائزة أفضل سفير تمنَح لسفير سلطنة عمان في كوريا

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منحت مجلتا "إن دي إن نيوز" و"سيول سيتي" سعادة سفير سلطنة عمان لدى سيول"محمد بن سالم الحارثي" جائزة "أفضل سفير" نظير جهوده في تطوير العلاقات بين السلطنة وكوريا، ودوره في الدبلوماسية العامة بصفته عميدا للسلك الدبلوماسي ورئيسا للجمعية الكورية العربية.

وأقيم حفل التكريم في المركز الاعلامي بالعاصمة سول بحضور عدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية وأعضاء البرلمان والمؤسسات الإعلامية والثقافية والفنية وعدد من رؤساء الشركات الكورية والمجتمع المدني.

وقال رئيس تحرير المجلتين إن جهود سعادة السفير العماني ملحوظة ونشيطة في مجال التواصل مع كل أطياف المجتمع الكوري من خلال تنظيم محاضرات وندوات متعددة في السفارة وفي مختلف الجامعات الكورية ومشاركاته الملموسة في مختلف الفعاليات والمناسبات التي ساهمت في التقارب والتفاهم بين الجانبين العماني والكوري.

ومن جانبه قال سعادة السفيرإن هذا التكريم سيكون حافزا كبيرا للسفارة العمانية في سيول لبذل جهود أكبر في تفعيل العلاقات الثنائية بين كوريا وسلطنة عمان.