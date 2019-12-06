معرض الفن المعاصر العربي في سيول





سوف يتمكن الجمهور الكوري من الالتقاء بجواهر الفن العربي المعاصر في سيول بعد أن كان من الصعب إيجاد فرصة للتعرف على هذا الفن عن كثب .

وافتتح معرض الفن العربي المعاصر يوم السابع والعشرين من نوفمبر الماضي في متحف سيول للفنون تحت عنوان "بيت"، وسيستمر انعقاده حتى يوم الثامن من مارس العام القادم.

وتناقش الأعمال الفنية المعروضة الحياة التي يعيشها الناس الذين فقدوا بيوتهم، أو تمت سرقتها، أو لم تكن لديهم بيوت تأويهم، أو الذين لا يعرفون شيئا عنها.

ويشارك في المعرض 16 فنانا، بمن فيهم "رائد إبراهيم" من فلسطين، و"منى حاطوم" من فلسطين أيضا، و"منيرة الصلح" من لبنان، و"وائل شوقي" من مصر وغيرهم من الفنانين المميزين.

ويتم في المعرض عرض 59 عملا فنيا، منها العمل الفني للفنان الفلسطيني "حازم حرب" الذي يتكون من أربعة أعمال بعنوان "خريطة الأرض"، حيث حاول الفنان من خلال أعماله تذكر الأوقات الصعبة التي مر بها في مسقط رأسه.

كما يضم المعرض أيضا العمل الفني للمصورة الفلسطينية "أحلام شبلي" الذي يحتوى على 32 صورة التقطتها خلال العامين الماضيين في مدينة الخليل في فلسطين.

وقالت الفنانة التي قامت بزيارة لكوريا لحضور المعرض إنها تأمل في أن يتعرف الجمهور الكوري من خلال أعمالها على مدى تأثير مسقط الرأس على الإنسان، وكيفية نضاله من أجل الديار.

وشارك في المعرض الفنان والمخرج المصري "وائل شوقي" بالجزء الأول من سلسلة أفلامه "كباريه الحروب الصليبية" بعنوان "ملف عرض الرعب" وغيره من أعماله الفنية.

وإلى جانب مشاركته في هذا المعرض، يقوم الفنان "وائل شوقي" بإقامة معرض منفرد آخر خاص به تحت عنوان "العرابة المدفونة"، حيث افتتح المعرض يوم الجمعة الماضي في غالاري "بركات كونتيمبوراري" بسيول، ويستمر انعقاده حتى يوم الحادي والثلاثين من يناير من العام القادم.

وقال البروفسور "يو جين سانغ" الأستاذ في جامعة "كيه وان" الكورية للفنون إن الفن العربي المعاصر غير معروف لدى الجمهور الكوري رغم التطور الذي شهدته الدول العربية من النواحي السياسية والثقافية والفنية والاجتماعية، مؤكدا أن الوقت قد حان لأن ننتبه للفنانين العرب، بمن فيهم الفنان المصري "وائل شوقي".