انطلاق المهرجان السادس للأفلام الكورية في المنامة





انطلقت أمس الخميس الدورة السادسة من فعاليات مهرجان الأفلام الكورية في صالات العرض في مجمع السيف في المنامة بالبحرين تحت عنوان "أسابيع سينما كوريا".

وقالت السفارة الكورية في البحرين إن المهرجان سيواصل جدول أعماله المعتاد كل يوم أربعاء خلال شهر ديسمبر الجاري في تمام الساعة السابعة مساء في صالات العرض بمجموعة جديدة من الإبداعات السينمائية الكورية.

وانطلق المهرجان مع فيلم الإثارة الكوميدي "إكستريم جاب" أي "وظيفة المدقع" وهو الفيلم الذي أحرز على أعلى نسب المشاهدة في عام 2019، حيث سجل أكثر من 10 ملايين مشاهدة في فترة قياسية من تاريخ عرضه في كوريا العام الماضي.

وبحسب جدول العرض، سيتم يوم الأربعاء القادم الموافق للحادي عشر من ديسمبر عرض فيلم الإثارة "قطار لبوسان" الذي يحكي قصة الأب وابنته في قتالهما من أجل الحياة ضد جيش من الأحياء الموتى "الزومبي" في رحلة بالقطار إلى المدينة الساحلية بوسان.

ويعد هذا الفيلم من أحد أشهر الأفلام إثارة في تاريخ السينما الكورية الحديثة حيث سجل أيضا أعلى نسب المشاهدة في كوريا وفي العالم ككل منذ بدء عرضه.

وسيتمكن الجمهور من التمتع بالدراما الكوميدية اللطيفة بعنوان "مفاتيح القلب" والتي يقودها الممثل الكوري العالمي "لي بيونغ هون" يوم الثامن عشر من ديسمبر.

ويحكي هذا الفيلم قصة أخوين، أحدهما مصاب بطيف من التوحد، يحاولان أن يجتمعا في قالب واحد، لإيجاد الإيقاع المناسب للأخوة بينهما.

وسيختتم المهرجان يوم الخامس والعشرين من ديسمبر بعرض الكوميديا التاريخية بعنوان "المحقق كيه : سر الجزيرة المفقودة" التي تروي قصة محقق في العام التاسع من حكم الملك "تشونغ جو" في عصر مملكة "تشو سون".