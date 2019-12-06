المؤسسة الكورية للأراضي والإسكان تبني مدينة ذكية في الكويت

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أكد السفير الكوري لدى الكويت "هونغ يونغ كي" أن الشركات الكورية تمثل شريكا مثاليا للكويت، حيث تدرك تماما احتياجاتها وأولوياتها في مواصلة عملها الحثيث، لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية، وتهيئة اقتصادها لعصر ما بعد النفط.

وأضاف السفير "هونغ" في تصريح للصحفيين على هامش انطلاق أعمال المنتدى الثالث للمدن الذكية يوم السابع والعشرين من نوفمبر الماضي أن الصداقة بين كوريا والكويت نشأت عام 1979 بإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال إن مشاريع الطاقة والإنشاءات قد شكلت ركيزة أساسية للشراكة بينهما، معربا عن أمله في توسيع نطاق علاقات التعاون بين البلدين لتتجاوز العلاقات التقليدية وتشمل الشراكة في تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والرعاية الصحية وغيرها.

وأكد أن العمل يستمر لإنشاء مدينة جنوب سعد العبدالله كأول مدينة ذكية في الكويت بواسطة المؤسسة الكورية للأراضي والإسكان المعروفة في كوريا بخبرتها الفريدة ومعرفتها العميقة في مجال إنشاء المدن الجديدة، وذلك بالتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في الكويت.

وأشار السفير الكوري "هونغ" إلى أن هذا المنتدى يعقد للنظر في سياسات تطوير صناعات الطاقة والمدن الجديدة في الكويت، بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات الذكية التي يمكن تطبيقها في بناء المدن الجديدة والمواقع الحالية لتلك المدن.

كما أشار إلى أن الكويت تسعى على وجه الخصوص إلى تنفيذ "رؤية كويت جديدة 2035" لتقليل استهلاك الطاقة وزيادة معدل إنتاج الطاقة المتجددة إلى 15% بحلول عام 2030.

ومن جانبه، قال نائب المدير العام في الهيئة العامة للرعاية السكنية لشؤون التخطيط المهندس "ناصر خربيط" إن هناك شراكة ما بين الهيئة والمؤسسة الكورية للأراضي والإسكان.

وأضاف أن مشروع بناء مدينة جنوب سعد العبدالله الذكية في المراحل النهائية للتخطيط والتصميم، مشيرا إلى وجود إجراءات لتأسيس شركة كويتية كورية مشتركة.