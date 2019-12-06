الفنان وائل شوقي: الحوار بين عالم الأحلام والواقع





يقيم الفنان التشكيلي والمخرج السينمائي المصري "وائل شوقي" معرضا فنيا يشتمل على عدد من أعماله التي تتنوع بين لوحات التصوير الزيتي والأفلام والموسيقى، في الفترة من 29 نوفمبر 2019وحتى 31 يناير2020، في قاعة "بركات" للفن المعاصر في سيول. وعلى هامش المعرض، التقى القسم العربي بالفنان المصري الذي أوضح أن هذه ليست المرة الأولى له في كوريا، حيث سبق وأن شارك عدة مرات في بينالي "كوانغ جو"، وألقى عددا من المحاضرات عن الفن في سيول.

ويقول الفنان "شوقي" إنه يستعمل مختلف الوسائط في التعبير الفني، بما في ذلك الألوان والقماش والورق والموسيقى والأفلام، حيث إن لكل وسيط حدود في التعبير. وحول معرضه الذي يحمل إسم "العرابة المدفونة" يوضح الفنان "شوقي" أن اسم المعرض يحمل نفس إسم قرية في صعيد مصر ذات خصائص تاريخية قيمة وجو فني ملهم، مشيرا إلى أن عالم الميتافيزيقا يجذبه ويثير حسه الفني، ولذلك فإن فكرة معرضه قائمة على الحوار بين هذا العالم، أو عالم الأحلام، وبين العالم الماديّ، أي الواقع. كما تحدث الفنان "وائل شوقي" عن التطور الذي شهده الفن المعاصر في مصر، وأكد أنه قد حدثت تطورات كبيرة في مصر خلال السنوات العشرين الماضية، أبرزها نجاح العديد من الفنانين، وهو واحدٌ منهم، في احتلال مكانة على الساحة العالمية بشكل مستقل ودون الحصول على دعم من المؤسسات الرسمية.

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