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يصادف هذا العام الذكرى المئوية لبدء صناعة السينما في كوريا، ويقال إن الاهتمام بالأفلام الكورية في روسيا يزداد بمرور الوقت حيث تشهد دار "دوم كينو돔 키노" للسينما في وسط العاصمة موسكو ازدحاما كبيرا بالمشاهدين الراغبين في مشاهدة الأفلام الكورية هذه الأيام ومن بين الأفلام الكورية التي تحظى بشعبية لدى مواطني موسكو فيلم " المخرج " الذي اختير كفيلم افتتاحي لمهرجان الأفلام الكورية المقام حاليا هناك احتفالا بمرور مائة عام على بدء صناعة السينما الكورية.

وتجدر الإشارة إلى أن دار السينما التي تحتوي على ألف ومائتي مقعد كانت ممتلئة عن آخرها بالمشاهدين الذين أتوا لمتابعة الفيلم الذي سبق عرضه في كوريا في صيف العام الماضي. وفي هذا السياق قال "يوري كولوسوف" مدير العلاقات الدولية للاتحاد الروسي للسينمائيين إن دار "دوم كينو" ظلت تعرض الكثير من الأفلام الكورية خلال السنوات العشر الماضية وكان عدد المتابعين لتلك الأفلام قليلا في البداية لكن دار السينما أصبحت الآن مزدحمة بالمشاهدين الروس الذين لوحظ تزايد اهتمامهم بالأفلام الكورية بشكل مطرد. وفي خطوة تهدف للتشجيع على الإقبال على الأعمال الكورية ينوي مركز الثقافة الكورية الذي ينظم هذا المهرجان عرض سلسة من الأفلام الكورية الممتازة والمتنوعة بما فيها "الشعر" و"رجل الملك" و" ولد كبير" و"أغنية سو بيون جيه서편제".





ويذكر أن الأفلام الكورية قد نجحت في استقطاب عدد كبير من عشاقها الروس حتى قبل فوز الفيلم الكوري "باراسايت" (الطفيلي) للمخرج بونغ جون هو بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي لهذا العام. كما يجب التذكير أيضا بأن صناعة السينما الكورية كانت قد بدأت مسيرتها من خلال عرض فيلم "الصداقة " في دار "دان سونغ " للسينما في عام ألف وتسعمائة وتسعة عشر.