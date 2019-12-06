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اختير "بينغ سو펭수" شخصية البطريق التي أنتجتها إذاعة التعليم كشخصية أولى لهذا العام بعد تفوقه على المطربة " سونغ كا إين" وفرقة "بي تي إس". جاء ذلك في إحصائية أخيرة شملت ألفين وثلاثمائة كوري في الفترة ما بين التاسع والعشرين من الشهر الماضي وحتى الثالث من هذا الشهر للتعرف على شخصيات هذا العام بحسب المجالات.

وفاز بينغ سو المتدرب في إذاعة التعليم والقادم من القطب الجنوبي بواحد وعشرين بالمائة من الأصوات ليحتل المركز الأول في مجال الإذاعة والتسلية لهذا العام. وحول أسباب اختيار بينغ سو أجاب سبعة وخمسون بالمائة من المشاركين في الإحصائية بأن ذلك يعود إلى درجة الاهتمام العالية التي أثارتها هذه الشخصية لدى الناس، فيما اختار ثمانية عشر بالمائة منهم المطربة سونغ كا إين كشخصية هذا العام. بينما اختار سبعة عشر بالمائة منهم الفرقة "بي تي إس". أما في مجالي الاجتماع والثقافة فقد وقع الاختيار على الطباخ " بيك جونغ وون" كشخصية أولى لهذا العام، بعد حصوله على ثلاثين بالمائة من الأصوات فيما حل المخرج "بونغ جون هو" على المركز الثاني بحصوله على واحد وعشرين بالمائة من الأصوات.





وفي مجال الرياضة اختير لاعب كرة القدم "سون هونغ مين" كأول شخصية لهذا العام، بعد أن حصل على ستة وأربعين بالمائة من الأصوات، وفي مجال الاقتصاد ورجال الأعمال اختير نائب رئيس شركة سامسونغ للإلكترونيات "لي جيه يونغ "كشخصية العام الأولى بعد أن فاز بأربعين بالمائة من الأصوات، يليه رئيس مجموعة إل جي للشركات "كو كوانغ مو" بعد أن فاز بعشرة بالمائة من الأصوات.