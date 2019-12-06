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تم اختيار مائتين وثمانية وثمانين محلا في مختلف أرجاء البلاد لإدراجها ضمن قائمة المحلات العريقة بينها سبعة وعشرون محلا في مدينة كوانغ جو ومقاطعة جنوب جولا. ويُشار إلى أن وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة اعتادت سنويا على اختيار ومن ثمة إدراج بعض الشركات في القائمة التي تضم المحلات التي لا تقل أعمارها عن ثلاثين عاما من خلال تقييم أصحاب المحلات الذين تتجه إرادتهم إلى الابتكار والابداع والخصائص المتميزة للمنتجات أو الخدمات التي توفرها محلاتهم. وقالت دائرة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مدينة كوانغ جو ومقاطعة جنوب جولا إن عدد المحلات المدرجة في القائمة بلغ 6 محلات فقط في العام الماضي إلا أن العدد ارتفع ليصل إلى سبعة وعشرين محلا من خلال أربع عمليات اختيار تمت خلال هذا العام.





وبلغ عدد المحلات الفائزة في عملية الاختيار الرابعة لهذا العام عشر محلات بينها خمسة مطاعم وخمسة محلات للجملة والتجزئة. وتتميز هذه المحلات العشر بتجارب إدارتها الفريدة، اعتمادا على توريث المحلات عبر الأجيال. ومن بينها مطعم "كوم هو금호"الواقع في مدينة كوانغ جو والمتخصص في الأطعمة الكورية الأصيلة حيث ظل صاحب المحل من الجيل الثالث يقدم الوجبات الدافئة إلى العمال على مر السنوات. ومنها أيضا مطعم "هوا سونغ" في منطقة "هواسون" الذي ظل يبيع الوجبات التي كان يعشقها رجال المناجم على مدار ثلاثة وثلاثين عاما واستمر هذا المطعم في التطور باستخدام مختلف الطرق التسويقية بما فيها الدعاية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب تطوير علامته التجارية وأوراق التغليف الخاصة به.

ويوجد أيضا ضمن القائمة محل "حرير دونغ آه" في مدينة كوانغ جو الذي ظل يبيع أجود أنواع الحرير، اعتمادا فقط على الثقة الثابتة والعالية بالإدارة، يذكر أن وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة تقدم الاستشارات والدورات التدريبية من أجل تعزيز الكفاءة لدى المحلات العريقة المختارة.