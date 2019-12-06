© Yulim Global

سنتعرف على شركة لإنتاج الملابس الرياضية تسمى "يو ليم غلوبال Yulim Global".





رئيستها التنفيذية "كيم كي هيه 김기혜":

كشركة مصنعة للملابس الرياضية، تخصصت شركتنا في تصميم وإنتاج وتوزيع الملابس الرياضية، بما في ذلك ملابس الرياضات المائية والسباحة واللياقة البدنية واليوغا، منذ عام 2013. بتشجيع من استجابة المستهلكين المتحمسة لمنتجاتنا، بدأنا في تقديم ملابس خاصة لليوغا منذ عام 2016. كلمة "يو 유" في اسم الشركة تشير إلى "الوفرة"، أما "ليم 림" فتشير إلى "الغابات". لقد أطلقنا هذا الاسم على الشركة، "يو ليم"، على أمل أن تزدهر الشركة مثل الغابات الكثيفة وتتوسع بنجاح على مستوى العالم.





منذ تأسيسها في عام 2013، طورت الشركة 56 نوعًا مختلفًا من ملابس الرياضات المائية، و116 نوعًا من ملابس السباحة، و44 نوعًا من ملابس اليوغا، من أجل تلبية احتياجات العملاء المختلفة. ولدى هذه الشركة قصة فريدة حول تأسيسها.





رئيستها التنفيذية "كيم ":

عملتُ في مجال التعليم منذ ما يقرب من 20 عامًا، قبل أن أقرر أن أرد الجميل إلى المجتمع في عام 2009. في ذلك الوقت، تلقيت موافقة على تشغيل مؤسسات للرعاية الاجتماعية لإقامة دار لرعاية المسنين في "بيونغ تشانغ" في مقاطعة "كانغ وان"، ومركز للخدمة المنزلية للمسنين. وقد أنشأت دار رعاية أخرى في "جونغ صون" في نفس المقاطعة في عام 2013، وقمت بإدارة منظمات الرعاية الاجتماعية الثلاث غير الربحية حتى يومنا هذا. في أثناء مشاركتي في العمل لخدمة كبار السن، وجدت أن المزيد والمزيد من المواطنين يبدون اهتمامًا بالرعاية الصحية في المجتمع الكوري الذي يتسم بتسارع الشيخوخة. ولذلك قررت أن أنشئ شركة لإنتاج الملابس الرياضية.





السيدة كيم لديها خبرات عمل في مجال تعليم الطفل والرعاية الاجتماعية، وهي لا تزال تساعد كبار السن من خلال إدارة مرافق للرعاية غير الربحية وعندما فكرت في كيفية مساعدة كبار السن على البقاء بصحة جيدة وسعادة وهم في سن الشيخوخة، تحول تركيزها إلى مجال الرياضة، حيث أدركت حقيقة أن كبار السن لديهم خيارات أقل عند اختيار الملابس الرياضية، مقارنة بجيل الشباب. وبالتالي أرادت تطوير ملابس رياضية وظيفية يكون من السهل ارتداؤها، بغض النظر عن العمر. وكان أول منتج لها هو ملابس رياضية يمكن ارتداؤها لممارسة الرياضات المائية، مثل ركوب الأمواج، والتزلج على الماء. هذا الزي الرياضي يحجب الأشعة فوق البنفسجية الضارة للشمس، ويحمي البشرة من الطفح الجلدي. وعلاوة على ذلك، يمكن للناس من جميع الأعمار ارتداؤه دون قلق بشأن تعرض الجسم بشكل مفرط للشمس والمياه. وقد بلغ حجم مبيعات الشركة من هذه الملابس الرياضية الوظيفية 100 مليون وون، أي ما يقرب من 90 ألف دولار أمريكي، في عام 2015. وعلى خلفية نجاحها في هذه الملابس، تمكنت شركة "يو ليم غلوبال" من احتلال مكانة مهمة في سوق الملابس الرياضية الكورية. وفي عام 2016، جذبت الشركة انتباه المستهلكين مرة أخرى، بمنتجاتها من ملابس اليوغا.





© Yulim Global

رئيستها التنفيذية "كيم ":

أعتقد أن السوق الكورية جيدة لهذا النوع من الملابس، حيث إن الكثير من النساء يعتقدن لأول وهلة أن الملابس المعروضة في المحلات مناسبة لهن، لكنهن يكتشفن أنه لا يوجد في الواقع ما يناسبهن من حيث مقاسات تلك الأزياء. ولذلك أنتجت ملابس خاصة لليوغا للسيدات اللاتي لديهن وزن زائد، بما في ذلك النساء في منتصف العمر واللاتي أنجبن. وقد أثبتت هذه الاستراتيجية فاعليتها.





لا يمكن للنساء ذوات المقاسات الكبيرة العثور على ملابس عصرية تجعلهن يبدون نحيفات، وبالتالي فإنه لا خيار لديهن سوى شراء ملابس فضفاضة. هذه الحقيقة تنطبق أيضا على الملابس الرياضية. وبناء على ذلك، قامت الشركة بتصميم ملابس خاصة للمستهلكين ذوي المقاسات الكبيرة الذين لديهم اختيار محدود للغاية في الملابس الرياضية، بما في ذلك ملابس اليوغا كبيرة الحجم. وقد قامت الشركة ببذل جهد هائل في اختيار مواد تلك الملابس الرياضية الجديدة وتصميمها، بحيث يمكن لأي شخص يرتديها أن يبدو جذابًا وأنيقًا، على الرغم من مقاسها الكبير.





رئيستها التنفيذية "كيم ":

استخدام الأقمشة منخفضة السعر يجعل من المستحيل تقريبا إنتاج ملابس يوغا جيدة النوعية. لذلك قررت استخدام أقمشة راقية، وصنع منتجات عالية الجودة. تم تصميم ملابس اليوغا الخاصة بنا لجعل الصدر واللباس الداخلي يتمدد بسهولة حتى يشعر مرتديها بالراحة. وهذه الملابس لا تنكمش أو تتسع بعد غسلها. وبمجرد ارتدائها مرة، يميل المستهلكون إلى استخدامها كثيرًا.





على الرغم من أنها شركة صغيرة، إلا أن "يو ليم غلوبال" تستخدم أفضل المواد، مثلها تماما مثل الشركات الكبيرة، من أجل جعل المستهلكين يشعرون بأكبر قدر من الراحة. ومع ذلك، فإن منتجاتها تضمن أن تجعل المستهلكين يظهرون بشكل أفضل وكأن لديهم أجساما مثالية. أيضا، بفضل التصميمات الملاءمة والمريحة لتلك الأزياء الرياضية، يمكن للناس ارتداؤها في الحياة اليومية. ونتيجة لكل هذه المميزات الرائعة، تم اختيار 22 منتجًا من منتجات الشركة للفوز بجائزة سيول للمنتجات المتميزة، كما تم الاعتراف بمنتجات الشركة في الأسواق الخارجية أيضًا.





رئيستها التنفيذية "كيم ":

بدأنا بيع ملابس الرياضات المائية في اليابان منذ عام 2016، كما قمنا أيضًا بتصدير ملابس اليوغا في الآونة الأخيرة. لقد أرسلنا عينات إلى سنغافورة ومدينة "فانكوفر" الكندية، ومدينة "ديترويت" في الولايات المتحدة. نأمل في استكشاف السوق في الولايات المتحدة على وجه الخصوص، حيث يرتفع الطلب على الملابس ذات القياسات الكبيرة. وحاليا، نعمل على توفير عينات من ملابس اليوغا في أمريكا. وسوف نبذل المزيد من الجهود لتوسيع أعمالنا هناك.





عقدت شركة "يو ليم غلوبال" اجتماعات مبيعات مع مشترين في 14 دولة مختلفة منذ عام 2016، كما أنها تستقطب اهتمامًا كبيرًا في الهند، التي تعتبر موطن اليوغا. منذ البداية، استهدف الشركة جذب الناس من مختلف الفئات العمرية، ويبدو أنه قد حان الوقت لهذه الشركة الطموحة لكي تصل إلى العديد من المستهلكين في مختلف أنحاء العالم.